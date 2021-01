Bidens historische Amtseinführung: Das wird anders als sonst

Anzeige

Anzeige

Die Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden und seiner designierten Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch wird deutlich anders als vorherige Amtseinführungen in den USA sein.

Was wir bislang wissen:

Werden Menschen vor Ort sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wahrscheinlich nicht. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, hat Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Der Wohnungsvermittler Airbnb hat Buchungen abgesagt, damit Personen nicht in die Hauptstadt kommen. Aktivisten forderten, dass Bowser alle örtlichen Hotels schließt. Sie wollte das nicht tun. Straßen und U-Bahn-Stationen in der Innenstadt von Washington werden geschlossen sein. Die Behörden überlegen auch, alle Brücken aus dem US-Staat Virginia in die Hauptstadt zuzumachen.

Was wird alles anders?

Fast alles. Der scheidende Präsident nimmt normalerweise an der Amtseinführung teil, um einen friedlichen Machtwechsel zu zeigen. Donald Trump weigert sich aber, zu kommen. Vizepräsident Mike Pence hat vor, teilzunehmen. Trump behauptet fälschlicherweise, dass es bei der Präsidentschaftswahl Betrug gegeben habe.

Eine Parade mit zahlreichen Menschen, die dem neuen Präsidenten zujubeln, wird es diesmal nicht geben. Auch wird es keine Tanzveranstaltungen zur Amtseinführung für Biden, Harris und deren Ehepartner geben.

Anzeige

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Ursprünglich hatten die Organisatoren vor, Teile einer normalen Amtseinführung beizubehalten, die kleiner gestaltet worden wären und unter Berücksichtigung von Beschränkungen wegen des Coronavirus stattgefunden hätten. Angesichts des gewalttätigen Angriffs von Trump-Anhängern auf das Kapitolgebäude am 6. Januar bleibt von Normalität bei der Amtseinführung nicht viel übrig.

Anzeige

Die Innenstadt von Washington sieht wie ein Militärlager aus. Die National Mall ist für die Öffentlichkeit abgeriegelt und das Washington Monument kann nicht besucht werden. Am 20. Januar werden 21.000 Mitglieder einer Nationalgarde im Einsatz sein, gemeinsam mit Polizisten der Hauptstadt und zahlreichen Bundesstrafverfolgungsbehörden.

Was wird an andere Amtseinführungen erinnern?

Wie ihre Amtsvorgänger werden Biden und Harris ihren Amtseid vor dem Kapitolgebäude ablegen. Zudem gibt es bekannte Gäste. Jennifer Lopez wird auftreten, Lady Gaga wird die Nationalhymne singen. Biden wird der Webseite seiner Amtseinführung zufolge eine Rede an die Nation halten.

Anschließend sollen Biden und Harris die traditionelle Inspektion von Soldaten vornehmen. Damit wird der friedliche Machttransfer an einen neuen Oberbefehlshaber symbolisiert.

Biden, seine Frau Jill Biden, Harris und deren Ehemann Douglas Emhoff besuchen später den Arlington-Nationalfriedhof, um am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz niederzulegen. Dort gesellen sich die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton sowie deren Ehefrauen zu ihnen.

Droht Gewalt?

Die Amtseinführung findet zwei Wochen nach dem Aufstand im Kapitolgebäude statt.

Die Strafverfolgungsbehörden haben in Aussicht gestellt, dass sie diesmal nicht überwältigt werden. Die Bundespolizei FBI hat vor bewaffneten Protesten und möglichen Anschlägen von militanten Trump-Anhängern gewarnt. Die Spannungen werden bis nach dem 20. Januar hoch sein. Die Behörden teilten am Freitag mit, die Bewachung des Kapitolgebäudes und des Weißen Hauses könnte Angreifer dazu veranlassen, sich nach leichter anzugreifenden Zielen in Washington oder in anderen Teilen der USA umzusehen.