Amthor: Offen für allgemeine Dienstpflicht im Grundgesetz

Berlin. Der CDU-Politiker Philipp Amthor bringt vor dem CDU-Werkstattgespräch zu Chancen und Möglichkeiten einer allgemeinen Dienstpflicht eine Grundgesetzänderung ins Gespräch. „Wir sollten uns keine Denkverbote auferlegen“, sagte Amthor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Für mich geht es weniger um eine tagespolitische Diskussion, sondern viel mehr um die berechtigte Frage, wie die CDU ihre Programmatik erweitern und schärfen kann. Dazu kann es aus meiner Sicht auf jeden Fall gehören, dass wir uns im weiteren Grundsatzprogrammprozess dafür entscheiden, in künftigen Koalitionen und in der Gesellschaft für eine solche Verfassungsänderung einzutreten“, so Amthor. Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat Innovation würden sicher „nicht über Nacht zusammenkommen“.

Der Innenpolitiker bezieht sich damit auf einen Vorstoß der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. An diesem Donnerstag veranstaltet die CDU zudem ein sogenanntes Werkstattgespräch zu dem Thema. Noch als Generalsekretärin ihrer Partei hatte Kramp-Karrenbauer einen solchen allgemeinen Dienst ins Gespräch gebracht, der nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch in der Pflege oder bei der Feuerwehr geleistet werden könnte. 2011 wurde in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft.

Skepsis gegenüber der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht

Amthor sagte, auch unterhalb der Schwelle einer Grundgesetzänderung gebe es aber durchaus interessante Alternativen – „etwa das von Volker Bouffier in dieser Woche vorgeschlagene Modell eines freiwilligen Dienstjahres mit substantiellen Anreizen, etwa Vorteilen bei der Studienplatzvergabe“. Der CDU-Bundestagsabgeordnete sagte dem RND, er wünsche sich, „dass auch unsere Bundeswehr durch ein neues gesellschaftliches Dienstkonzept gestärkt wird“.

Zuvor hatten sich die Ministerpräsidenten von Hessen und Nordrhein-Westfalens, Volker Bouffier und Armin Laschet (beide CDU) skeptisch gegenüber der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht geäußert. „Ich habe generell meine Zweifel, ob es klug ist, 18-Jährige zwangszuverpflichten, etwas Soziales zu tun. Da gibt es auch verfassungsrechtlich hohe Hürden“, sagte Laschet der Rheinischen Post.

Wir müssen den sozialen Dienst und die Bundeswehr so attraktiv machen CDU-Bundesvize Armin Laschet

CDU-Bundesvize Laschet begrüßte es zwar grundsätzlich, dass sich Kramp-Karrenbauer für mehr Dienst und soziales Engagement einsetze. Er wandte aber ein: „Wir müssen den sozialen Dienst und die Bundeswehr so attraktiv machen, dass die jungen Menschen gerne und freiwillig kommen. Keiner erfüllt seine Aufgaben gerne, wenn er dazu gezwungen wird.“ Der Eingriff in die Freiheit junger Männer seibei der Wehrpflicht mit dem höheren Gut der Landesverteidigungbegründet worden. „Das wurde 2011 als nicht mehrerforderlich erachtet, auch weil Ungerechtigkeiten bei derEinberufung entstanden waren. Mit einem Dienstpflichtjahrkönnte es neue Ungerechtigkeiten geben“, sagte Laschet.

CDU-Bundesvize Bouffier hatte den Vorstoß ein allgemeiner Dienstpflicht abgelehnt und sich für ein freiwilliges Dienstjahr ausgesprochen. Er sehe nicht, "dass wir eine Mehrheit für eine Grundgesetzänderung bekommen“, sagte Bouffier.

Wir bekommen ein Dienstjahr nur mit einer Freiwilligkeit hin CDU-Bundesvize Volker Bouffier

Ohne die Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung würde er für eine Dienstpflicht für Mann und Frau plädieren, sagte Bouffier. Aber: „Wir bekommen ein Dienstjahr nur mit einer Freiwilligkeit hin. Wir müssen das nur entsprechend attraktiv machen: Wer ein freiwilliges Jahr macht, bekommt eher einen Studienplatz oder finanzielle Unterstützung für die Ausbildung.“