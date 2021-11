Ampelparteien wollen Koalitionsvertrag kommende Woche vorlegen

Anzeige

Berlin/Hannover. Die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP haben am Dienstagnachmittag bekräftigt, in der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen zu wollen. „Wir sind an einigen Stellen schneller vorangekommen, als wir uns das vorgenommen hatten“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstag in Berlin. FDP-Generalsekretär Volker Wissing betonte dabei, die Gespräche seien dabei „in einer sehr guten und konstruktiven Atmosphäre“ abgelaufen. „Ich bin mit vielen der erreichten Zwischenstände zufrieden“, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Er fügte hinzu: „Es ist noch manches dickes Brett zu bohren.“ Es gehe aber voran.

Seit Montag hatten die 21 Hauptverhandler die Ergebnisse von 22 Arbeitsgruppen beraten - und versucht, offene Streitpunkte beizulegen. Wissing sprach von einem „Kraftakt“, die Positionen von drei Parteien unter einen Hut zu bekommen. Es gebe auch noch „Konflikte, über die wir intensiv reden werden“, so Klingbeil. Kellner betonte: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“

Nach weiteren Beratungen an diesem Mittwoch und Freitag soll auch am kommenden Montag weiter getagt werden. Am Donnerstag werde wegen des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Lage nicht getagt, teilte Klingbeil mit. Im Lauf der Woche strebten die Partner dann an, zu einem Koalitionsvertrag zu kommen, so Kellner.

Über inhaltliche Einigungen oder Streitpunkte verrieten die Generalsekretäre nichts. Bis zur kommenden Woche wollten sie auch klären, welche Partei welche Ministerien übernehmen werde. Ziel von SPD, Grünen und FDP ist, dass Olaf Scholz (SPD) in der Woche ab dem 6. Dezember zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt wird. Vorher wollen die Grünen ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen, bei SPD und FDP entscheiden Parteitage über das Zustandekommen der Koalition.

Scholz zufrieden mit Ampelgesprächen

Am Montag hatten die Chef-Unterhändler von SPD, Grünen und FDP bereits mehr als neun Stunden zusammengesessen. Am Dienstagvormittag setzte die 21-köpfige Gruppe ihre Gespräche über eine gemeinsame Koalition in Berlin fort. Die Spitzenteams haben die Aufgabe, nach fachpolitischen Verhandlungen in 22 Arbeitsgruppen die bisher noch ungelösten Konflikte beizulegen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zeigte sich danach zufrieden. „Das verläuft alles sehr, sehr gut und konstruktiv“, sagte er am Abend beim Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“. Es sei gelungen, eine Reihe Knoten so aufzuknüpfen, dass es nun „ordentlich“ weitergehen könne.

Eine erste Bewährungsprobe steht für die angestrebte Koalition bereits am Donnerstag im Bundestag an. Dort soll das geänderte Infektionsschutzgesetz beschlossen werden. Scholz sagte, die werdende Ampel-Koalition wolle alle nötigen Entscheidungen gegen die Verschärfung der Corona-Lage in Deutschland treffen.