Ampelkoalition: Wie geht es weiter mit der deutschen China-Politik?

Peking. Noch ehe die künftige deutsche Bundesregierung angelobt ist, zeichnet sich bei einem der zentralen außenpolitischen Themen bereits eine Zerrissenheit ab: Während die Koalitionspartner FDP und Grüne beim Umgang mit China eine härtere Gangart fordern, signalisiert der neue Kanzler Olaf Scholz eine Fortführung des pragmatischen Merkel-Kurses, der vor allem von den wirtschaftlichen Interessen der heimischen Industrie geleitet wird.

Dabei hatte erst letzte Woche Annalena Baerbock (Grüne) in einem taz-Interview mit ihren Aussagen für internationale Schlagzeilen gesorgt. Darin versprach die neue Außenministerin beim Umgang mit China, die Menschenrechtsverletzungen deutlich anzusprechen, sich für die Autonomie Hongkongs einzusetzen und auch einen Boykott der kommenden Winterspiele in Peking genauer in den Blick zu nehmen.

„Beredtes Schweigen ist auf Dauer keine Form von Diplomatie, auch wenn das in den letzten Jahren von manchen so gesehen wurde“, sagte Baerbock – und lieferte damit gleich einen Seitenhieb auf die Ära Merkel.

Die Retourkutsche der chinesischen Botschaft in Berlin folgte prompt: Man brauche „Brückenbauer anstatt Mauerbauer“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Dass die Chinesen dabei vor allem auf Olaf Scholz setzen, ist ein offenes Geheimnis.

Und die jüngsten Auftritte des Hanseaten lassen sich tatsächlich nicht weniger als Widerspruch zu den bisherigen Ankündigungen seiner Außenministerin auffassen: Als Scholz etwa am Dienstag bei einer Pressekonferenz zu einem möglichen Olympia-Boykott und dem derzeit suspendierten Investitionsabkommen zwischen der EU und China gefragt wird, schwafelte er minutenlang von der „Ostpolitik Willy Brandts“ und dem „Verständnis für Gemeinschaft unter Demokratien“. Eine Antwort ließ sich innerhalb der rhetorischen Nebelgranate jedoch nicht ausmachen.

Nach US-Olympia-Boykott: Weitere Staaten bringen Absage ins Spiel

Ohne Frage: Der Drahtseilakt, den die Ampel-Koalition in ihrer China-Politik offensichtlich beschreiten möchte, wird immer heikler. Zum einen ist die Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft vom chinesischen Marktzugang mittlerweile so hoch wie in kaum einem anderen EU-Mitgliedsstaat: 2020 betrug das Volumen des bilateralen Außenhandels weit über 220 Milliarden Euro. Insbesondere für Deutschlands Autobauer ist das Reich der Mitte längst der mit Abstand wichtigste Markt der Welt.

Gleichzeitig jedoch hat sich die Volksrepublik China unter Xi Jinping fundamental gewandelt. Die Menschenrechtsverletzungen haben massiv zugenommen, vor allem in der Region Xinjiang, wo die Autoritäten einen dystopischen Polizeistaat installiert haben, in dem Hunderttausende Uiguren in politischen Umerziehungslagern interniert sind.

Gleichzeitig droht Peking immer offener mit einer militärischen Zwangsvereinigung Taiwans, tritt zunehmend aggressiv auf dem diplomatischen Parkett auf und hat im vergangenen Jahr die Sonderverwaltungszone Hongkong seiner zugesicherten Autonomie beraubt.

Kritik an Deutschlands bisherigem Verhalten

Dementsprechend wachsen die Stimmen der Kritiker an der bisher zurückhaltenden deutschen China-Politik. Einer der konsequentesten von ihnen ist der in Taipeh ansässige Sicherheitsexperte Jakub Janda, Leiter der Denkfabrik „European Values Center for Security Policy“.

„Die deutsche China-Politik wurde von den meisten Nato-Verbündeten lange Zeit als naiv angesehen. Es scheint fast so, als ob sie in den Zentralen deutscher Auto- und Chemiekonzerne entschieden wird“, sagt Janda. Er hofft, dass Berlin angesichts der schweren Menschenrechtsverbrechen in der Region Xinjiang sein Paradigma in Bezug auf die Volksrepublik ändert.

Wer sich genauer bei Firmenvertretern in China umhört, erntet vor allem betretenes Schweigen. Verwundern darf dies nicht, denn angesichts der aufgeheizten Stimmung kann jede kritische Äußerung mit wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen geahndet werden. Gleichzeitig hingegen stehen die Firmen auf ihrem Heimatmarkt genauso unter Druck - aufgrund neuer Lieferkettengesetze und dem gestiegenen moralischen Bewusstsein der Konsumenten.

Die deutsche Handelskammer in Peking versucht sich in einem Kompromiss: Ein Telefongespräch mit Geschäftsführer Jens Hildebrandt sei aus „Termingründen“ nicht möglich, doch stattdessen schickt man eine generische Stellungnahme: „Wenn die Bundesregierung im Rahmen der gemeinsamen EU-China-Politik eine umfassende China-Strategie in Deutschland gestalten und die Regierungskonsultationen fortsetzen will, ist das auch aus Sicht der Deutschen Handelskammer in China sinnvoll. Wir regen an, den Dialog zwischen Deutschland und in verschiedenen Formaten fortzuführen“, heißt es.