Ampelkoalition: Aufbruch mit Bremse

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Botschaft der drei Männer passt nicht so ganz zu ihrem Auftreten. Von „Aufbruch“ sprechen sie, aber sie versprühen ihn nicht. Sie wirken seltsam heruntergedimmt. Kaum ein Lachen, keine Leichtigkeit, keine sichtbare Vorfreude auf das, was kommen mag.

Dabei ist es doch ein großer Tag, sie haben die erste Ampel auf Bundesebene geschmiedet und stellen am Dienstagvormittag in Berlin ihren Koalitionsvertrag mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ und den geplanten Verbesserungen für Geringverdiener, Mieter, Familien und Klimaschutz vor. Am Mittwoch lösen sie die Union und Angela Merkel nach 16 Jahren Regierung ab.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Es ist ein Neuanfang. Nur nicht spürbar mit der „Fröhlichkeit im Herzen“, die Merkel ihnen dafür gewünscht hat und die ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD), sein künftiger Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit Fug und Recht jetzt haben könnten.

„Drei Westdeutsche Männer“

Alle Drei sind Politprofis, krisenerfahren und um Antworten eigentlich nicht verlegen, aber womöglich sind sie nun so beherrscht, weil sie keinen Fehler machen und unbedingt Einigkeit demonstrieren wollen. Linder lobt die „vorausschauende“ Finanzpolitik des bisherigen Finanzministers Scholz mit rund 100 Milliarden Euro an Reserven für Unvorhergesehenes in der Corona-Pandemie für 2022.

Christian Lindner © Quelle: imago images/Frank Ossenbrink

Anzeige

Habeck bezieht sich in der deutschen Chinapolitik auf Linder, und beide schweigen, wenn sie meinen, Scholz habe zu einem Punkt schon alles gesagt.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nennt das einen „Start der Selbstgefälligkeiten“. Er sagt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Drei westdeutsche Männer ohne Migrationshintergrund. Aufbruch Deutschland?“ Er sehe keine Regierung des Aufbruchs, sondern des kleinsten rot-gelb-grünen Nenners.

Anzeige

Olaf Scholz © Quelle: imago images/Frank Ossenbrink

Von Scholz ist man gewohnt, dass er möglichst unkonkret auf Fragen antwortet, um später nicht auf Details festgenagelt zu werden. So auch am Dienstag. Wer wissen möchte, welches Signal er damit setzt, dass er zwar Parität im Kabinett hergestellt hat und in dieser Pressekonferenz doch wieder nur mit Männern die Macht nach außen demonstriert, hört ausführlich sein Lob über die Parität im Kabinett.

Wie er zu einem Stopp der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stehe, wenn der Gaslieferant Russland die Ukraine bedrohe, sagt er gar nicht. Dafür gibt er diese Antwort: „Deshalb muss ganz, ganz klar sein, dass das eine inakzeptable Situation wäre, wenn da eine Bedrohung entstünde für die Ukraine.“ Und: „Deshalb sind wir sehr, sehr klar.“

Die Bedrohung ist mit dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine allerdings längst da. „Ganz, ganz klar“ sind Scholz´ Einlassungen jedenfalls nicht.

Robert Habeck © Quelle: imago images/Frank Ossenbrink

Habeck schlägt hingegen einen Pflock ein. Nord Stream 2 sei noch gar nicht genehmigt, betont er. Das hört sich schon eher wie eine Drohung an. Sein Hinweis ist einer der wenigen Momente, in der er aus der Deckung geht.

Anzeige

Der künftige Wirtschafts- und Klimaminister macht es außerdem noch an dieser Stelle: Der geplante beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch auf 80 Prozent bis 2030 und die Klimaneutralität der Industrieproduktion in Deutschland seien nicht „ohne Zumutung“ zu haben.

Eine niederländische Journalistin fragt: „Wann werden die Menschen in Europa merken, dass Angela Merkel weg ist?“ Da muss Scholz sogar leicht schmunzeln. Er spricht diplomatisch von „Kontinuität“. Soll heißen, das Ausland müsse sich keine Sorgen machen, dass Merkel nicht mehr da ist. Auf ihn, Scholz, sei ebenso Verlass.

In der Außenpolitik bestimmen die internationalen Krisen mit Russland und China die Fragen, in der Innenpolitik Corona. Je länger die Pressekonferenz dauert, desto leiser spricht Scholz. Das Zuhören wird anstrengender. Er hat versprochen, Politik künftig besser zu erklären.

Anzeige

Vielleicht fängt er damit so richtig an, wenn er am Mittwoch ins Kanzleramt eingezogen ist. Dass ihn der Machtwechsel und die riesigen Herausforderungen aber doch bewegen, kann man an dieser - für seine Verhältnisse deutlichen - Bemerkung ablesen: „Ansonsten ist die Welt ja auch nicht leichter geworden.“