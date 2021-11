Ampelverhandlungen: Das Wort „Neuwahl“ blitzt auf – und ist schnell wieder weg

Anzeige

Berlin. Wenig Zeit ist noch bis zur nächsten Zwischenbilanz der Koalitionsverhandlungen und plötzlich kommt von den Grünen die Warnung vor dem Scheitern. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann spricht sie aus: „Was ich höre, klingt nicht so gut“, sagt er der „Süddeutschen Zeitung“. „Wenn wir in den nächsten Tagen beim Klimaschutz nicht zusammenkommen, drohen Neuwahlen.“ Auch bei anderen Themen, etwa in der Verkehrspolitik, gebe es noch gravierende Differenzen zwischen Grünen, FDP und SPD.

Es klingt, als würde sich demnächst eine Vorgang aus dem Jahr 2017 wiederholen: Nach wochenlangen Verhandlungen hatte damals die FDP überraschend die Sondierungsgespräche mit Grünen und CDU/CSU beendet. „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“, verkündete damals FDP-Chef Christian Lindner. Nehmen sich die Grünen nun daran ein Beispiel?

Erste Ergebnisse am Mittwoch

In den vergangenen Tagen hatte deren Parteispitze schließlich wiederholt mangelnde Fortschritte in den Koalitionsverhandlungen beklagt. Beim Klimaschutz komme man schnell „ins kurze Gras“, sagte Grünen-Chef Robert Habeck im Deutschlandfunk. Co-Vorsitzende Annalena Baerbock stellte den Verhandlungszeitplan infrage.

Am Mittwochabend sollen die 22 Arbeitsgruppen der Ampelparteien ihre Ergebnisse vorlegen. In der zweiten Dezemberwoche soll der bisherige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Kanzler vereidigt werden – rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am 16./17. Dezember also.

Mit ihrem Hinweis auf den Zeitplan versuchen die Grünen, in einer Verhandlungssituation Druck aufzubauen, was gar nicht so einfach ist: Angesichts der Führungsstreitigkeiten in der CDU lässt sich schließlich schwer damit drohen, notfalls doch noch mit den Unionsparteien zu verhandeln.

Eingriff der Parteispitze

Aber Neuwahlen? Die Grünen-Spitze, die das Verhalten der FDP vor vier Jahren häufig kritisiert hat, bemühte sich, Hermanns Einlassungen einzufangen. „Klar sind Koalitionsverhandlungen fordernd, zumal es eine auf Bundesebene nicht dagewesene Konstellation ist, aber es ist sicher nicht die Zeit, über Neuwahlen zu spekulieren“, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Als demokratische Parteien ist es unsere Aufgabe, verantwortungsvoll mit Wahlergebnissen umzugehen, um eine stabile Regierung zu bilden.“

Zu erwarten ist wohl, dass am Mittwoch noch einige strittige Punkte festgestellt werden.

Diese könnten dann erneut in den Arbeitsgruppen verhandelt werden, denen dafür gegebenenfalls Entscheidungshelfer aus der Steuerungsgruppe der Parteispitzen zur Seite gestellt werden. Die Klärung besonders kniffliger Punkte dürften dann den Parteispitzen überlassen bleiben. Dafür ist nach Mittwoch noch einige Tage Luft.

Der scheidende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans gab sich entsprechend entspannt. Es sei klar, dass es sich bei Koalitionsverhandlungen nicht um „ein Zusammenkuscheln“ handele. Er sei sich aber sicher, dass man „das Ruckeln überwinden“ werde. Schließlich habe man auch schon viele Gemeinsamkeiten entdeckt.