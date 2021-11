Die Ampel-Parteien auf der Zielgeraden für den Koalitionsvertrag

Anzeige

Berlin. Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP befinden sich auf der Zielgeraden. In den Parteien wurde erwartet, dass in den kommenden Tagen der Koalitionsvertrag vorgelegt wird. Das entspräche dem Zeitplan der Parteien. Damit wäre es möglich, Olaf Scholz wie geplant in der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember zum Kanzler zu wählen.

Redaktionelle Arbeiten

Am Montag gab es zunächst „redaktionelle Arbeiten“ am Koalitionsvertrag, wie es aus Parteikreisen hieß. Dazu befanden sich die Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, sowie der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner im Austausch.

Nach den Sondierungen hatten zunächst 22 Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeitet. Diese Papiere gingen dann an die Hauptverhandlungsgruppe mit den wichtigsten Vertretern der Parteien.

Rhetorik und Reibereien

Scholz hatte sich am Wochenende in seiner Rede auf dem Parteitag der Brandenburger SPD in Schönefeld sehr optimistisch gezeigt. „Es finden sich neue Freunde, die SPD, die Grünen und die FDP“, hatte er dort gesagt. „Da wächst zusammen, was zusammenpasst.“ Obwohl während der gesamten Koalitionsgespräche die Parteien weitgehend diszipliniert über die Inhalte Verhandlungen geschwiegen haben, machten die Grünen zwischenzeitlich ihren Unmut darüber öffentlich, dass es nicht leicht sei, einen ambitionierten Kurs in der Klimapolitik durchzusetzen.

Als wahrscheinlich gilt, dass die FDP-Chef Christian Lindner in einer Ampel-Koalition das Finanzministerium übernimmt. Die Grünen könnten zwar als größere der beiden Parteien sehr gut Anspruch auf dieses Schlüsselressort erheben – gerade von Gewerkschaftsseite sind sie auch mehrfach dazu aufgefordert werden. Gleichzeitig legt die FDP größten Wert auf dieses Ressort, da für sie der Weg in eine lagerübergreifende Ampel-Koalition inhaltlich besonders weit ist.

Im Gegenzug dürften die Grünen ein starkes Ressort beanspruchen, in dem es unter anderem um den Klimaschutz geht. Die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock gelten bei den Grünen für Ministerämter als gesetzt.

Gute Chancen für Hubertus Heil

Bei der SPD kann sich Hubertus Heil gute Chancen ausrechnen, erneut Minister für Arbeit und Soziales zu werden. In der FDP galt als wahrscheinlich, dass Parteichef Lindner beim Fraktionsvorsitz und bei Ministerämtern insbesondere auf Vertraute setzen würde, also auf Marco Buschmann und Volker Wissing. Auch Bettina Stark-Watzinger werden gute Chancen nachgesagt.

In den vergangenen Tagen kursierten verschiedene Listen mit Namen der angeblich künftigen Kabinettsmitglieder. Die Quellen der Listen waren allerdings unklar, der Inhalt wurde von den Parteien als Spekulation zurückgewiesen. Teils enthielten die Listen auch handwerkliche Fehler. So wurde dort der SPD-Politiker Florian Pronold als Parlamentarischer Staatssekretär aufgeführt, obwohl er gar nicht mehr dem Bundestag angehört.

In den Koalitionsverhandlungen werden der Ressortzuschnitt und die Verteilung der Ministerien unter den Parteien geregelt. Wer dann für eine Partei als Minister ins Kabinett geht, darüber entscheiden die Chefs der einzelnen Parteien jeweils für sich. Olaf Scholz hat im Wahlkampf versprochen, das Kabinett werde paritätisch mit Männern und Frauen besetzt.

Dass die Koalitionsverhandlungen in dieser Woche abgeschlossen werden, ist wichtig, wenn die drei Parteien den selbstgesetzten Zeitplan einhalten wollen. Die Grünen wollen nämlich noch ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen. Die SPD hat einen Parteitag für den 4. Dezember angesetzt. Auch bei der FDP soll ein Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen.