Berichte: Ampel-Regierung könnte mit höheren Steuereinnahmen rechnen

Anzeige

Anzeige

Berlin. SPD, Grüne und FDP können in den nächsten Jahren auf deutlich mehr Steuereinnahmen hoffen als noch im Frühjahr gedacht. Der Bund dürfe mit jährlichen Mehreinnahmen im hohen einstelligen Milliardenbereich rechnen, möglicherweise sogar etwas mehr.

Das sagten zwei mit den Zahlen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Plus für die Bundesländer werde sogar deutlich größer ausfallen. Insgesamt könnten Bund, Länder und Gemeinden einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag jährlich zusätzlich zur Verfügung haben. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuerst für diese Größenordnungen berichtet.

Am Donnerstag will SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die neuen Zahlen der Steuerschätzung bis 2025, die auf Prognosen von Experten basiert, in Berlin vorstellen.

Die Ampel-Partner wollen deutlich mehr investieren und sind dafür auf eine gute Konjunktur und sprudelnde Steuereinnahmen angewiesen.