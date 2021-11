Ampel-Parteien einig: Das ist aus dem Koalitionsvertrag bereits bekannt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Knapp über 70 Tage haben die Verantwortlichen von SPD, Grünen und FDP gebraucht, um den Koalitionsvertrag der Ampelregierung auszuverhandeln. Am Mittwochnachmittag wollen die neuen Regierungsparteien ihr Papier mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ vorstellen.

+++ Der Liveblog zur neuen Ampel-Koalition +++

Anders als in den zurückliegenden 70 Tagen sickert zuletzt nun doch durch, worauf sich die Ampelkoalitionäre einigen konnten. Einige Punkte sind in einem Papier festgehalten, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Anzeige

Ein Überblick: Das plant die neue Ampelkoalition

Corona

Die Bewältigung der Corona-Pandemie wird eine der ersten wichtigen Aufgaben der Koalition“, heißt es in einem Ampel-Papier. „Damit das bestmöglich gelingt, werden wir einen Krisenstab zu Corona einrichten.“

Rente

Anzeige

SPD, FDP und Grüne wollen bei der Altersversorgung in eine ergänzende Aktienrente einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung solle als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell und seriös verwaltet werden, sagt eine mit dem Entwurf des Koalitionsvertrages vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die künftigen Koalitionspartner hätten zudem vereinbart, das Rentenniveau zu sichern sowie Rentenkürzungen und die Anhebung des Renteneintrittsalters auszuschließen.

Anzeige

Energiekosten und Mietpreisbremse

Angesichts der gestiegenen Energiepreise sollen einkommensschwache Familien einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Darauf hätten sich SPD, Grüne und FDP bei ihren Koalitionsverhandlungen zur Bildung der neuen Bundesregierung verständigt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einer mit dem Entwurf des Koalitionsvertrages vertrauten Person.

Die künftigen Koalitionspartner wollten zudem die Mietpreisbremse verlängern und den Anstieg der Mieten in angespannten Wohnungsmärkten auf elf Prozent über drei Jahre begrenzen. Derzeit liege diese sogenannte Kappungsgrenze bei 15 Prozent. Wie bereits im Sondierungspapier vereinbart, werde als Ziel der Neubau von 400.000 Wohnungen einschließlich von 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen genannt.

Verteidigung

Anzeige

Die Ampel löst den jahrelangen Streit um die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr: Im Koalitionsvertrag werde festgelegt, dass die Truppe die Drohnen erhalte, erfuhr das RND aus Ampel-Kreisen. Dies werde damit begründet, dass die Drohnen auch Schutzfunktion für die eigenen Soldaten übernehmen könnten. Ausdrücklich werde festgehalten, dass auf die Einhaltung ethischer Regeln beim Einsatz der Drohnen geachtet werde. Die Nutzung für extralegale Tötungen werde ausgeschlossen.

Die Bundeswehr drängt seit Jahren auf die Beschaffung bewaffneter Drohnen. In der letzten Regierungskoalition aus Union und SPD hatten die Sozialdemokraten einen Entschluss blockiert. Angekündigt wird weiterhin, zu Beginn der Wahlperiode über die Nachfolge für die veralteten Tornado-Kampfflugzeuge zu entscheiden.

Zum Nachlesen: Ein Schwerpunktepapier für die Kommunikation der SPD mit den wichtigsten Kurzbotschaften aus den Ampel-Verhandlungen

Wahlrecht

Die Ampel-Parteien wollen ein Wahlrecht ab 16 Jahren zulassen. Das geht aus einem Parpier mit Kernbotschaften von SPD, Grünen und FDP hervor.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Wie es jetzt weiter geht

Wie geht es nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags weiter?

Bis eine gemeinsame Regierung unter dem designierten Kanzler Olaf Scholz loslegen kann, werden aber noch ein paar Tage vergehen. Das ist der weitere Ampel-Fahrplan:

Entscheidung über Ministerien

In einem Koalitionsvertrag wird zwar geregelt, welche Partei welches Ministerium leiten soll. Die Namen der Ressortchefs stehen da in der Regel aber noch nicht drin. Diese zu verkünden, ist traditionell Sache der Parteien. Es wird erwartet, dass das sehr bald nach Vorstellung des Koalitionsvertrags geschieht.

Zustimmung der Parteien

Was die Parteiführungen ausgehandelt haben, muss noch bestätigt werden. SPD und FDP haben dafür Parteitage am Wochenende 4./5. Dezember geplant. Bei den Grünen werden die Mitglieder über den Koalitionsvertrag und das Personaltableau entscheiden. Die Urabstimmung soll an diesem Donnerstag beginnen und zehn Tage dauern.

Video Ampel-Verhandlungen: Grüne zufrieden mit Klima-Ergebnissen 1:09 min Beim Klimaschutz muss eine künftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP liefern. © dpa

Wahl des Kanzlers

Wenn alle zugestimmt haben, kann Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Der Termin soll in der Woche ab dem 6. Dezember liegen. Da schon am 10. Dezember internationale Verpflichtungen für den neuen Kanzler und die neue Außenministerin oder den neuen Außenminister anstehen, dürfte die Wahl bis zum 9. Dezember über die Bühne gehen.

Ernennung des Kabinetts

Am Tag der Kanzlerwahl wird das Kabinett von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt und im Bundestag vereidigt.

Merkels letzter Akt: Die Übergabe der Amtsgeschäfte

Voraussichtlich noch am selben Tag wird Merkel im Kanzleramt die Amtsgeschäfte an Scholz übergeben. Die Stabübergabe in den Ministerien dürfte zum größten Teil am Folgetag stattfinden.

Das Kabinett geht an die Arbeit

Die erste Arbeitssitzung des Kabinetts wird sehr bald nach der Amtsübergabe stattfinden. Ein Thema ist jetzt schon absehbar: Corona.