Der „Kraftakt“ in zehn Bildern – hinter den Kulissen der geheimen Koalitionsverhandlungen

Berlin. Es ist das erste Dreier-Bündnis auf Bundesebene. Hinter verschlossenen Türen verhandelten SPD, Grüne und FDP in den zurückliegenden Wochen über die Ampelkoalition. Über einen Monat lang schnürten Scholz, Baerbock, Lindner und Co. an einem Zukunftsplan für Deutschland. Die Verhandlungen seien ein „Kraftakt“ gewesen, hieß es. Was besprochen wurde, hüteten die drei Parteien wie ein Staatsgeheimnis. Nur wenige Außenstehende hatten Zugang zu den Ampel-Gesprächen.

Einer von ihnen war David Butzmann. Der Fotograf, der schon viele Jahre im politischen Berlin von Parteien gebucht wird, gibt mit seinen Aufnahmen einen Einblick in die Verhandlungen, zeigt die vertraulichen Gespräche und den Weg zum Koalitionsvertrag ganz nah. Nichts sei gestellt gewesen, verrät er im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und zeigt sich beeindruckt: „Während der Koalitionsverhandlungen war ich vielleicht auch zwischendurch versucht, voller Begeisterung einfach zuzuhören, hinzugucken und politisch zu lernen.“

Hoffnungsvoll schaut Olaf Scholz seine Verhandlungspartnerinnen und -partner an. Vor ihm liegen Unterlagen mit grün, gelb und rot unterlegten Textzeilen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Vordergrund) schaut interessiert nach vorne. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Mit ernstem Blick ins Gespräch vertieft: Olaf Scholz hört Grünen-Co-Chef Robert Habeck konzentriert zu. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Der designierte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gestikuliert. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Das Ampel-Bündnis in einem Bild: FDP-Chef Christian Lindner spricht mit Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock. Olaf Scholz (SPD) findet offenbar Freude an dem Gesagtem. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Draußen ist es schon dunkel, die Verhandlungsführer machen eine kurze Pause. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner und Claudia Roth tauschen sich aus. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Es ist geschafft: Applaus und Freude über erreichtes. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Olaf Scholz mit weit geöffneten Armen, die Augen geschlossen, die Verhandlerinnen und Verhandler hinter ihm versammelt. Doch was so tragend wirkt, war eigentlich nur ein Zufall, wie Fotograf David Butzmann verrät: "Scholz hatte vorgeschlagen, an dem Tag noch ein Gruppenfoto zu machen. Und diese Geste drückt genau das aus: Kommt mal alle her, wir machen noch ein Bild." © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Freude bei den Grünen, der Koalitionsvertrag ist fertig. Die Vorsitzenden halten das gebundene Papier in den Händen. Neben ihnen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. © Quelle: Dominik Butzmann/laif

Einige der SPD-Verhandlerinnen und Verhandler in kleinem Kreis SPD-Chefin Saskia Esken neben den Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig und Malu Dreyer. Noch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schaut zu Olaf Scholz. Ob der ihm hier ein High-Five verwehrt? © Quelle: Dominik Butzmann/laif