Ampel-Koalition: Stabile Regierung, ernüchterte Partner

Bei den Grünen scheint es mitunter, als hätten sie schon aufgegeben. So sagte die Vorsitzende Annalena Baerbock jetzt mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP, ihre Partei habe das Gefühl gehabt, für den Klimaschutz allein verantwortlich zu sein, und fügte dann hinzu: „Aber es gibt andere Bereiche, wo diese Farbkonstellation einen wirklichen Aufbruch schaffen wird.“ Das lässt sich nur so deuten, als werde die Ampel ihn beim Klimaschutz eben nicht schaffen.

Gewiss, die Ampel scheint eine stabile Regierung zu werden; sonst wäre die kommunikative Disziplin der letzten Wochen ebenso wenig erklärbar wie der Umstand, dass die drei Parteien zum Auftakt ein hoch umstrittenes Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag brachten. Und stabil – das ist schon viel. Die „Hoffnungszeit“, von der Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck sprach, ist bisher jedoch bestenfalls rhetorisch in Sicht.

FDP erntet reichlich

Darauf deutet hin, wie die Beteiligten im inoffiziellen Teil übereinander reden. Es klingt nicht unfreundlich, aber ernüchtert, gerade zwischen Grünen und Liberalen. Offenkundig sind es mittlerweile nicht mehr die beiden kleinen Partner, die gegen den Großen zusammenstehen; vielmehr hat eine sozial-liberale Annäherung stattgefunden. Denn am Klimaschutz haben SPD und FDP wenig Interesse.

Dass in dem neuen Bündnis „um jeden Millimeter gekämpft wird“, wie eine prominente Grüne unlängst sagte, ergibt sich ferner aus der Strategie der FDP, der Merkel-artigen Zurückhaltung von Fast-Kanzler Olaf Scholz – und grüner Naivität. Die Liberalen haben bereits reichlich geerntet. Sie haben verhindert: Steuererhöhungen, neue Schulden und ein Tempolimit. Sie haben durchgesetzt: ein Infektionsschutzgesetz, das wie eine Liberalisierung der Corona-Politik wirkt. Auch holt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner das Finanzministerium. Die FDP denkt in Einflusszonen.

Habeck hingegen sagte: „Scheitern ist keine Option“. Doch wenn Scheitern keine Option ist, dann muss man am Ende jeden Kompromiss schließen. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass die Grünen zuletzt nervös wurden. Anders als das, was die FDP wollte, ist das, was sie wollen, viel mühsamer durchzusetzen: wirksamer Klimaschutz eben. Nichts fürchten die Grünen mehr, als auf ein Klimaschutzministerium festgenagelt und an den jährlichen CO2-Emissionen gemessen zu werden.

Im Übrigen wirft die ausweglos scheinende Coronakrise einen langen, dunklen Schatten.

„Wir gegen die“

Zugleich fällt auf, dass sich das grüne Rebellentum von einst längst ins Gegenteil verkehrt hat. So tragen sie das Infektionsschutzgesetz trotz innerer Zweifel mit. Ja, sie applaudieren dazu in der Freude darüber, bald endlich wieder Regierung zu sein. Der Gegner ist nun die Union, mit der sich die Grünen noch bis zum Sommer in einer Regierung wähnten. Dieses Parteisoldatische unter dem Label der „Verantwortung“ – dieses „Wir gegen die“, wer immer es auch sei - wirkt bei ihnen noch befremdlicher als bei anderen Parteien.

Das alles heißt nicht, dass die Ampel nicht doch noch eine gute Politik machen könnte. Aber auch die neue Regierung wird das Rad wohl nicht neu erfinden.