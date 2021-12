Ampel-Koalition legt sich schuldenfinanziertes Polster von 60 Milliarden Euro an

Anzeige

Berlin. Die Ampel-Koalition will die Aussetzung der Schuldenbremse wegen der Corona-Pandemie noch stärker als bisher erwartet ausnutzen, um Reserven für Zukunftsinvestitionen anzulegen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird dazu per Nachtragshaushalt dem Energie- und Klimafonds 60 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen und dafür bisher ungenutzte Kreditermächtigungen aus dem laufenden Jahr nutzen. Das wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Koalitionskreisen bestätigt.

Bisher war die Rede von 50 Milliarden Euro. Die Operation gilt als Voraussetzung dafür, dass SPD, Grüne und FDP ihre vielen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen können, insbesondere die Finanzierung von Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Das Vorhaben gilt bei Juristen und auch beim Bundesrechnungshof allerdings als verfassungswidrig.

Unverbrauchten Kreditermächtigungen verfallen im Normalfall

Die große Koalition hatte sich 2021 vom Bundestag die Genehmigung geholt, die Schuldenbremse wegen der Corona-Pandemie erneut auszusetzen und 240 Milliarden Euro an neuen Schulden aufzunehmen. Die Summe wird allerdings nicht vollständig benötigt.

Normalerweise würden die unverbrauchten Kreditermächtigungen verfallen. Nun sollen sie aber dazu genutzt werden, ein schuldenfinanziertes Polster für Investitionen in den kommenden Jahren anzulegen. Dieses „Vollsaugen“ mit Geld ist für die Ampel-Koalition von zentraler Bedeutung, weil ab 2023 die Schuldenbremse wieder gelten soll. Dann wären hohe Investitionen zum Beispiel in den Klimaschutz nur möglich, wenn an anderer Stelle massiv gespart würde. Das wollte die Ampel aber verhindern.

Juristen wie der frühere Verfassungsrichter Ferdinand Kirchhof halten das Vorgehen für verfassungswidrig. Die Argumentation: Die Kreditermächtigungen seien vom Parlament zur Bewältigung der Corona-Krise erteilt worden. Sie könnten nicht einfach umgewidmet werden und als Polster für zukünftige Investitionen genutzt werden. Der Bundesrechnungshof sieht das ebenfalls so. Auch nach einem Urteils des hessischen Staatsgerichtshofs ist es nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn die Kreditaufnahme gar nichts mehr mit dem Grund zu tun hat, weshalb die Schuldenbremse ursprünglich ausgesetzt wurde.

In der Unions-Bundestagsfraktion wird bereits diskutiert, ob gegen das Vorgehen Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht erhoben werden kann. Sollte das erfolgreich sein, bräche der Ampel-Koalition die Finanzierungsbasis zusammen. Als Ausweg bliebe, die Schuldenbremse aufzuweichen. Das hatte allerdings die FDP immer wieder ausgeschlossen.