Ampel-Entwurf: Mindestlohn soll zum 1. Oktober auf 12 Euro steigen

Berlin. Noch in diesem Jahr soll es mehr Geld für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland geben. Wie die SPD-Fraktion im Bundestag auf Twitter schreibt, hat Arbeitsminister Hubertus Heil einen entsprechenden Gesetzesentwurf heute vorgelegt. Die „Tagesschau“ berichtet mit Verweis auf den vorliegenden Entwurf, dass der Mindestlohn am 1. Oktober von 10,45 Euro auf 12 Euro steigen soll.

Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro war eines der zentralen Wahlkampfversprechen der SPD.