Der hohe Preis für geräuschlose Koalitionsverhandlungen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Noch in dieser Woche wollen SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag vorlegen. Sollte das gelingen, haben die Parteien ihren Zeitplan exakt eingehalten. Dann können noch Parteitage über die verhandelten Inhalte abstimmen und Olaf Scholz würde in der Nikolaus-Woche zum Kanzler gewählt. So weit, so sauber die bisherige Bilanz. Dass es ihnen gelungen ist, ihre verhandelten Inhalte und Kontroversen unter der Decke zu halten, zeugt zudem von Ernsthaftigkeit und Zusammenhalt unter den drei so ungleichen Parteien.

Dennoch wird die Ampel mit einer Hypothek an den Start gehen. Der Preis für die geräuschlosen und effizienten Koalitionsverhandlungen war ein Machtvakuum, in dem das Coronavirus außer Kontrolle geraten ist und in dem Deutschland in der Polen-Belarus-Krise als Großmacht in Europa ein zahnloser Tiger blieb.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Koalitionäre haben aus Furcht falsch entschieden

Die künftigen Koalitionäre haben mit ihrem Mehrheitsbeschluss zur Abschaffung der pandemischen Notlage und der Einführung anderer Schutzmaßnahmen politische Handlungsfähigkeit bewiesen. Leider haben sie aus Furcht, sich auseinanderdividieren zu lassen, die falschen Entscheidungen getroffen. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Regierung wird es also sein müssen, das Infektionsschutzgesetz nachzubessern. Man kann nur hoffen, dass die neue Regierungsmannschaft auch die Souveränität besitzt, ihre Fehler zu korrigieren.

Es wäre schade um die Chance des Neuaufbruchs und um das Versprechen der Fortschrittskoalition, wenn die neue Regierung aus dem Krisenmodus nicht herauskommt - nur weil sie in dieser Startphase zu wenig Mut im Kampf gegen Corona gezeigt hat. Gefangen in dem gegenseitigen Versprechen, keinen öffentlichen Streit aufkommen zu lassen, sind SPD, Grüne und FDP den großen Krisen dieses Herbstes viel zu defensiv begegnet. Das muss sich als erstes ändern in der neuen Regierung.