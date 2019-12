„Amors Pfeile fliegen“: Johnson prophezeit Babyboom nach Brexit

Anzeige

Berlin/London. Briten-Premier Boris Johnson hat sich im Laufe seiner politischen Karriere den Ruf erarbeitet, es mit der Wahrheit bisweilen nicht so genau zu nehmen. Und wenige Tage vor den am Donnerstag anstehenden Parlamentswahlen in Großbritannien läuft er offenbar wieder einmal zur Höchstform auf. Dass er den Brexit so schnell wie möglich umsetzen will, ist kein Geheimnis. Ebenso wenig, wie verheerend die wirtschaftlichen Probleme werden könnten, die dann auf das Vereinigte Königreich zukommen könnten. Nun, da Johnson um „jede Stimme kämpft“, legt er mit einer unwahren Behauptung nach.

Der britischen „Sunday Times“ sagte er: „Amors Pfeile werden fliegen, wenn wir den Brexit umgesetzt haben.“ Im ganzen Land werde die Romantik erblühen. Bereits nach den Olympischen Spielen 2012 in London habe es einen Babyboom gegeben, den er korrekt vorhergesagt habe. „Es gab einen großen Babyboom“, sagte er der Zeitung.

Johnsons Behauptung ist eine Lüge

Nur stimmt das nicht, wie der britische „Guardian“ recherchiert hat. Die Spiele waren im Sommer 2012, demnach hätten 2013 mehr Babys geboren werden müssen. Doch der Recherche zufolge sind die Geburtszahlen im Jahr 2013 in Großbritannien rückläufig gewesen. Waren 2012 noch 812.970 Kinder auf die Welt gekommen, hatte es 2013 nur 778.805 Neugeborene gegeben. Und auch in London selbst war die Geburtenrate 2013 im Vergleich zu 2012 gesunken – von 134.186 auf 128.332.

Johnson und sein lockeres Verhältnis zur Wahrheit waren in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema. So hatte er während des Wahlkampfs vor dem Referendum 2016 in mehreren öffentlichen Äußerungen angeprangert, die Briten würden der EU jede Woche 350 Millionen Pfund überweisen. Doch die Summe war massiv übertrieben, wie selbst Austrittsbefürworter nach dem Brexit-Votum einräumten.

Noch dazu hatte der Premierminister einst seinen Job bei der britischen Zeitung „The Times“ verloren, weil er dort vorsätzlich ein Zitat verfälscht hatte.

