Amnestie für Munitionsdiebe: Karikatur von Aufklärung im KSK

Berlin. Eva Högl hat am Dienstag ihren ersten Jahresbericht als Wehrbeauftragte vorgelegt. Dabei gab es viele interessante Aspekte: den Corona-Einsatz der Truppe, das nach wie vor desolate Beschaffungswesen, die umstrittenen Drohnen. Kein Thema war aber so dominant wie der jüngste Skandal im Kommando Spezialkräfte (KSK), in dem sich die Sozialdemokratin auf die Seite der Aufklärer stellt.

Noch liegen Details des Skandals ebenso im Dunkeln wie etwaige Konsequenzen. Nur: Dass die Bundeswehr im Allgemeinen und das KSK im Besonderen in der Angelegenheit schlecht aussehen, ist leider längst unbestreitbar.

Eine von vielen Fragen, die sich bei der Eliteeinheit stellen, ist ja, inwieweit offenkundig rechtsextremistische Gesinnungen und das Verschwinden von Munition im Zusammenhang stehen – ob Letztere also abgezweigt wurde, um damit terroristische Netzwerke zu bestücken. Hinweise darauf gibt es. In Calw wurde gleichwohl die Möglichkeit geschaffen, gestohlene Munition zurückzugeben, ohne dass dies Konsequenzen hatte. Das ist die Karikatur von Aufklärung, weil es ja weniger um das Diebesgut geht als um die Diebe. Das KSK ist im Übrigen alles andere als unbescholten.

Offen ist zudem, wer die Amnestie veranlasst hat oder von ihr wusste. War es der Kommandeur Markus Kreitmayr allein, dann muss er gehen. Sollte der Befehl von vorgesetzten Dienststellen gekommen sein, die ihr Wissen dem Generalinspekteur vorenthielten, dann müssen sie ihren Hut nehmen. Eberhard Zorn hat die Amnestie in seinem KSK-Zwischenbericht vom November mit keinem Wort erwähnt.

Die Bedrohung des Rechtsextremismus für die Integrität der Streitkräfte ist groß. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird weiter mit eisernem Besen kehren müssen.