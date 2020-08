Ammoniumnitrat in Deutschland: Produzent schließt Explosion wie in Beirut aus

Anzeige

Berlin. Die falsche Lagerung Tausender Tonnen Ammoniumnitrat soll für die verheerende Explosion in Beirut verantwortlich gewesen sein. Auch in Deutschland produzieren Unternehmen gewaltige Mengen dieser Chemikalie zur Weiterverarbeitung. Sprengstoff oder Düngemitttel werden daraus hergestellt. Der norwegische Düngemittelproduzent Yara mit drei Standorten in Deutschland schließt aus, dass sich ein Unglück wie im Libanon hier wiederholen kann.

Thomas Schmitz ist Geschäftsführer der Niederlassung in Poppendorf bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Er sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Die Regeln im Umgang mit Ammoniumnitrat sind in Deutschland die strengsten weltweit.” Das Unternehmen produziere die Chemikalie nur als Zwischenprodukt zur sofortigen Weiterverarbeitung. “Das Lagern größerer Mengen Ammoniumnitrat ist in Deutschland gar nicht erlaubt.”

Schmitz ist zudem überzeugt: “Ammoniumnitrat ist bei richtiger Handhabung eigentlich ungefährlich. Nur wenn es über einen längeren Zeitraum sehr großer Hitze, zum Beispiel Feuer, ausgesetzt ist, wird es gefährlich.” Um das Risiko einer Explosion weiter zu senken, werde der Stoff im Zuge des Produktionsprozesses mit Kalk versetzt. Dieser fertige Dünger dürfe dann lose in Hallen gelagert und ohne Gefahrguthinweis transportiert werden.

Sicherheitsauflagen für Ammoniumnitrat bei Produzent Yara

Yara ist der zweitgrößte Düngemittelproduzent weltweit, mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro jährlich und etwa 12.800 Mitarbeitern. Am Standort bei Rostock passieren jährlich rund 1,8 Millionen Tonnen Dünger die Werkstore. Trotz Verweis des Geschäftsführers auf die Unbedenklichkeit des Produkts: Das Gelände ist gut gesichert.

Jeder Besucher muss einen strengen Sicherheitscheck durchlaufen. Dazu gehört das Ansehen eines Lehrvideo über das richtige Verhalten auf dem Werksgelände. Im Anschluss erfolgt ein Wissenstest, in dem Fragen zum Video beantwortet werden müssen. Zum Beispiel diese: Für den Fall, dass eine Alarmsirene auf dem Werksgelände ertönt: Woran erkennen Sie, aus welcher Richtung der Wind weht? Antwort: An den Windsäcken, die sich gut sichtbar auf dem Betriebsgelände befinden.

Gänzlich ungefährlich wirkt das nicht, gehört aber zum Sicherheitskonzept. Gleichzeitig demonstriert Yara regelmäßig Transparenz und lädt alle drei Jahre zu einem Tag der offenen Tür mit Einblicken in den Produktionsprozess. “Wir sind Experten für Düngemittel und stolz darauf, das wollen wir den Menschen auch zeigen”, erläutert Schmitz. Und er ergänzt: “Sicherheit ist mir auch persönlich sehr wichtig. Ich lebe mit meiner Familie nur einige hundert Meter vom Werk entfernt.”