USA und die Ryanair-Kaperung: ein Dammbruch über den Wolken

Washington. Der Tweet ist böse und sarkastisch. Aber er trifft einen wunden Punkt. „Leider würde es mich nicht überraschen, wenn die Antwort der EU darin besteht, im Wesentlichen nichts zu tun, aber den Passagieren zu versichern, dass sie das Recht auf eine Entschädigung für ihren ‚verspäteten‘ (bzw. gekidnappten) Flug haben“, beschrieb Daniel Kelemen die möglichen Konsequenzen der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Belarus.

Der Politikprofessor an der renommierten Rutgers-Universität im US-Bundesstaat New Jersey fordert seit Längerem ein härteres Vorgehen der Europäischen Union gegen demokratiefeindliche und autoritäre Entwicklungen auch in ihren Mitgliedsstaaten Ungarn und Polen. Am Sonntag bekam er Unterstützung von einem ehemaligen Russland-Botschafter der Obama-Regierung: „Ich hoffe, Sie irren sich. Aber ich fürchte, dass Sie recht haben“, kommentierte Michael McFaul die düstere Prognose.

Ein „hoher Preis“ als Abschreckung für Nachahmer

Unter amerikanischen Europaexperten herrscht weitgehende Einigkeit: Die Zwangsumleitung der Passagiermaschine und die Festnahme des regierungskritischen Bloggers Roman Protassewitsch durch das Regime von Alexander Lukaschenko ist ein gefährlicher Präzedenzfall und muss hart geahndet werden.

„Das ist kein isolierter Vorgang, sondern gehört zu einem Verhaltensmuster von Diktatoren, die den Westen mit immer größerer Dreistigkeit auf die Probe stellen“, kommentiert der konservative Kolumnist Max Boot in der „Washington Post“. „Das macht es umso dringlicher, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten mehr als rituelle Verurteilungen von Lukaschenkos Luftpiraterie abliefern.“

Der Machthaber in Minsk, fordert Boot, müsse „einen so hohen Preis“ zahlen, dass andere Tyrannen von ähnlichen Verstößen gegen das internationale Recht abgehalten würden.

Unklarheit über die passenden Mittel

Das ist theoretisch gut formuliert, doch in der Praxis nicht einfach umzusetzen. Schließlich ist unklar, mit welchen Mitteln man „Europas letzten Diktator“ tatsächlich in die Schranken weisen könnte und wie sich das verbündete Russland verhält. In den USA sehen viele Beobachter erst einmal die EU am Zug. Doch die ersten Reaktionen aus Brüssel hinterließen keinen überzeugenden Eindruck.

Befremdet notierte nicht nur Matina Stevis-Gridneff, die Europakorrespondentin der „New York Times“, dass die EU-Kommission an Pfingsten kopflos wirkte:

Ein Vertreter äußerte sich mit einer Stellungnahme voller Tippfehler, ein anderer begnügte sich mit der Forderung nach der Untersuchung durch eine zivile Luftfahrtorganisation, und EU-Verkehrskommissarin Adina Valean jubelte tatsächlich über „Great news for everyone“ (Großartige Nachrichten für alle), als die gekaperte Maschine nach stundenlanger Freiheitsberaubung der Passagiere und Festnahme des unbescholtenen Bloggers Protassewitsch in Minsk wieder starten konnte.

„Es ist nicht klar, was Europa bereit und in der Lage zu tun ist“, kommentiert das „Wall Street Journal“ skeptisch.

Die offiziellen amerikanischen Reaktionen fielen scharf, aber ebenfalls unpräzise aus. „Genug ist genug!“, wetterte Bob Menendez, der einflussreiche demokratische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Senats. „Die USA und Europa müssen die Sanktionen gegen Lukaschenkos Diktatur spürbar ausweiten.“ Auch sein Senatskollege Chris Murphy forderte Konsequenzen auf die „dreiste Verletzung des internationalen Rechts“.

Sein konkreter Vorschlag, künftig den Luftraum über Belarus zu meiden, klang aber eher harmlos. Einige Stunden später meldete sich US-Außenminister Antony Blinken mit einer offiziellen Erklärung zu Wort, in der er die „erzwungene Umleitung“ des Passagierfluges entschieden verurteilte und die sofortige Freilassung von Protassewitsch verlangte.

Donald Trump hat das Geschäft der Diktatoren erleichtert

Die US-Regierung befindet sich in einer heiklen Lage. Ex-Präsident Donald Trump hatte nach den gefälschten Wahlen in Belarus nicht nur eine Konfrontation mit Lukaschenko vermieden, sondern durch sein Hofieren autokratischer Herrscher die Autorität der USA als demokratische Ordnungsmacht schwer beschädigt.

Auch unter Biden blieb der grausame Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi durch die Machthaber in Saudi-Arabien letztlich ungesühnt.

Unter Donald Trump wurde der staatliche Verstoß gegen internationales Recht gesellschaftsfähig: Hier der Ex-Präsident mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der für den grausamen Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht wird.

Im Wahlkampf hatte Biden ausdrücklich die „Anschläge auf die Demokratie“ durch Lukaschenko verurteilt und erklärt: „Meine Regierung wird niemals davor zurückschrecken, für die demokratischen Prinzipien und die Menschenrechte einzustehen.“

Aus den Denkfabriken in Washington kommen bereits Vorschläge, wie der Präsident das Regime in Minsk strafen solle: So könne er Lukaschenko künftig offiziell als „ehemaligen Präsidenten von Belarus“ bezeichnen, am State Departement die ehemalige rot-weiße Belarus-Fahne hissen oder die führende Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja ins Weiße Haus einladen. Zudem werden Sanktionen gegen alle Russen gefordert, die Lukaschenko unterstützen.

Ein „neuer Test für Biden“

Die Situation in Belarus sei „ein neuer Test für Biden“, schreibt der Kolumnist Ishaan Tharoor in der „Washington Post“. Immerhin bereitet er gerade ein mögliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin im Juni vor, bei dem wichtige Abrüstungsfragen besprochen werden sollen.

Zu viel Druck könnte Lukaschenko noch enger an Moskau binden, was wiederum die Attacken der Republikaner auf Biden wegen dessen angeblich zu nachgiebiger Haltung gegenüber Russland befeuern dürfte.

Gleichwohl ist Paul Massaro, ein Berater der Helsinki-Kommission der US-Regierung, die die Einhaltung von Menschenrechten und Demokratie in den OSZE-Staaten überprüft, überzeugt: „Lukaschenko hat sich angesehen, wie die Welt auf Putin, Mohammed bin Salman, Xi und Erdogan reagiert. Er hat daraus geschlossen, dass er damit davonkommt.“

Die Spirale der Verstöße gegen internationales Recht, fürchtet Massaro, werde sich weiterdrehen, „bis wir ihr entschieden Einhalt gebieten“.