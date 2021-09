„Am Ende entscheidet der Präsident“: US-Anhörung zum Afghanistan-Abzug bringt Fehler ans Licht

Mark Milley, Generalstabschef der USA, nimmt auf dem Capitol Hill in Washington an einer Anhörung des Senatsausschusses für Streitkräfte über den Abschluss der militärischen Operationen in Afghanistan und die Pläne für künftige Antiterroroperationen teil. Nicht nur er musste dabei scharfe Kritik einstecken. © Quelle: Patrick Semansky/AP Pool/dpa