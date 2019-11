Party am Brandenburger Tor: Steinmeier warnt vor neuen Mauern

Anzeige

Berlin. "Nichts ist unendlich": Als zum Auftakt Ost-Rocker Dirk Michaelis seine melancholische Wende-Hymne "Als ich fortging" singt, werden auf Leinwänden und einer riesigen Kugel Fernsehbilder aus der Mauerfallnacht von 1989 gezeigt. Es ist emotionaler Beginn des Gedenk- und Feierabends zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung, zu der Zehntausende dorthin gekommen sind, wo damals noch der Todesstreifen die Stadt trennte.

Immer wieder hatte es geregnet an diesem Sonnabend in Berlin, aber seit 17 Uhr, als der Regen aufhörte, ist der Andrang auf die Festmeile am Pariser Platz riesig. Vom Potsdamer Platz kommend war schnell kein Durchkommen mehr, die Einlasskontrollen an ihrer Kapazitätsgrenze. Nach der Lautsprecherdurchsage der Polizei, von der Seite der Siegessäule seien noch alle Eingänge frei sind, setzt entlang der Sperrzone am Tiergarten eine Völkerwanderung zum Großen Stern ein. Auch hier sind alle Eingänge bald überlastet.

Tausende Zuschauer stehen bei der Feier "30 Jahre Friedliche Revolution" am Brandenburger Tor. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Auf der Bühne unterm Brandenburger Tor, die von mehreren riesigen leuchtenden Kugeln gesäumt ist, werden für den Abend auch die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim erwartet, ebenso DJ Westbam und die Zöllner. Moderiert wird der Abend unter anderem von Sängerin und Schauspielerin Anna Loos.

Als Gastgeber eröffnet Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Abend. Er erinnert an die überraschenden Szenen der Nacht vor 30 Jahren und an „Momente des Glücks, die niemand, der sie erlebt hat, je vergessen wird“. Er dankt den Ostdeutschen, die die Friedliche Revolution initiierten, den Alliierten und „allen Bürgern in Ost und West, die sich seit 30 Jahren für das Zusammenwachsen engagieren“.

Zwar seien im Prozess der Wiedervereinigung auf Fehler gemacht worden, aber eben auch vieles erreicht, so Müller: „Wir können stolz sein auf das, was wir zusammen geschafft haben“. Gerade auch im Gedenken an den anderen 9. November, die Pogromnacht von 1938, ermahne dieser Tag auch dazu, Freiheit und Demokratie gegen die aktuellen Angriffe zu verteidigen, sagt er und erhält dafür viel Applaus vor dem Brandenburger Tor.

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, spricht bei der Feier anlässlich "30 Jahre Mauerfall". © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Danach spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Es ist eine eher nachdenkliche, aber kraftvolle Rede. Steinmeier erinnert daran, wie es zum Mauerfall kam: "Diese Mauer, sie fiel ja nicht einfach. Die friedlichen Revolutionäre haben sie eingerissen", sagt er. "Sie, die Mutigen in der DDR, haben Geschichte geschrieben."

Steinmeier: "Welch ein Glück für ganz Europa!"

Zum 30. Jahrestag werden stellen Bundespräsident, Bundesregierung und Berliner Gastgeber vor allem den Beitrag der osteuropäischen Nachbarn heraus. Die Menschen in Osteuropa haben die Mauer vor deren Fall ins Wanken gebracht, sagt Steinmeier in seiner Rede dazu. "Ihr Mut hat die Teilung Europas beendet."

Und weiter: "Die Mauer fiel nicht einfach. Nein, sie war brüchig geworden, weil Michail Gorbatschow in Moskau eine andere Politik eingeleitet hat, eine Politik der Entspannung." Und zuletzt dankte er Steinmeier auch ausführlich den USA: "Die Mauer fiel nicht einfach. Auch ein starker Arm aus dem Westen war am Werk." Der Bundespräsident erinnert an Ronald Reagan - und erhält viel Applaus für seinen Wunsch, dass die USA auch in Zukunft ein guter Freund Europas sein mögen.

Steinmeier erinnert an die Freude über den Fall der Berliner Mauer – und warnte vor neuen Mauern, die sich in Deutschland ausbreiteten: „Die große Mauer, dieses unmenschliche Bauwerk, das so viele Opfer gefordert hat, steht nicht mehr. Diese Mauer ist weg, ein für alle Mal. Aber quer durch unser Land sind neue Mauern entstanden: Mauern aus Frust, Mauern aus Wut und Hass. Mauern der Sprachlosigkeit und der Entfremdung. Mauern, die unsichtbar sind, aber trotzdem spalten. Mauern, die unserem Zusammenhalt im Wege stehen.“

Allerspätestens der antisemitische Anschlag in Halle (Saale) habe jedoch auch gezeigt, dass die deutsche Verantwortung auch für die Verbrechen des Nationalismus nicht vergeht - gerade eben am 9. November. "Die Jahre vergehen, die Vergangenheit rückt in die Ferne – ja", so Steinmeier. "Aber das 'Nie wieder', der Kampf gegen Rassenhass und Antisemitismus, diese Verantwortung vergeht nicht!"

"Zum 9. November gehört Freude und Trauer"

Der 9. November sei ein Tag der widersprüchlichen Erinnerungen, betont das Staatsoberhaupt: "Ambivalenzen auszuhalten, Licht und Schatten, Freude und Trauer im Herzen zu tragen, das gehört dazu, wenn man Deutscher ist."

Steinmeier endet mit einem Ausblick - und dem Aufruf, sich für "den Zusammenhalt in unserem Land" einzusetzen: "Wenn wir uns heute Abend mit Dankbarkeit, mit Tränen in den Augen, an die Mutigen von damals erinnern, dann können wir doch nicht gleichzeitig dabei zugucken, wie das, was sie erkämpft haben, in Vergessenheit gerät", ruft er. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen ausgegrenzt und angegriffen werden, dass die Demokratie verhöhnt, dass der Zusammenhalt in diesem Land zerstört wird!" Dafür gibt es viel Beifall vom Berliner Publikum.

Die neuen Mauern "quer durch unser Land" seien nun "Mauern aus Frust, Mauern aus Wut und Hass, Mauern der Sprachlosigkeit und der Entfremdung", ruft Steinmeier: "Die neuen Mauern in unserem Land, die haben wir selbst gebaut. Und nur wir selber können sie einreißen.“