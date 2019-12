Altschulden-Lösung für Kommunen? Verhandeln statt Abwarten

Anzeige

Berlin. Geht nicht! Wo kommen wir denn dahin? Wir wollen nicht die Zeche für andere zahlen! Es gibt Kommunen, die schon um ihre laufenden Ausgaben finanzieren zu können, Kredite aufnehmen müssen. Die Reaktionen auf Überlegungen, ihnen mit einem Schuldenschnitt zu helfen, wirken doch arg reflexhaft. Und vielleicht auch kaltherzig. Jedenfalls so, als wäre das ganze Gerede von den gleichwertigen Lebensverhältnissen nur etwas für Sonntagsreden.

Gut, dass das Thema Altschulden nun auf den Tisch kommt. Verschuldung ist in vielen Kommunen – insbesondere an Rhein und Ruhr, in Hessen und Rheinland-Pfalz – der Grund dafür, dass Straßen verkommen, Schulen verfallen, Schwimmbäder geschlossen werden müssen oder Kitas gar nicht erst gebaut werden können. Solche Städte bluten aus. Sie werden erfolgslos gegen Wegzug ankämpfen. Und wo die Attraktivität von Kommunen erodiert, haben Extremisten, die Ressentiments schüren, ein leichtes Spiel. Dem Rest der Nation darf das nicht egal sein.

Es kommt auf den Versuch an

Gesamtstaatliche Solidarität darf nicht zur leeren Phrase verkommen. Zwischen Bund und Ländern sowie zwischen den Ländern wird sie übrigens hergestellt durch den Länderfinanzausgleich. Ein System, das etwa den Aufstieg des Freistaats Bayern vom armen Schlucker zum reichen Zahler ermöglich hat. Ein System, das hoch verschuldeten Sorgenkindern der föderalen Gemeinschaft wie Bremen oder dem Saarland besondere Hilfen gewährt.

Warum sollte derlei nicht auch bei Städten und Gemeinden möglich sein? Lange hat sich eine Regierungskommission mit der Frage auseinandergesetzt, wie gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland unter veränderten Bedingungen zu gewährleisten sind. Man kam zu dem Ergebnis, dass der Bund sehr wohl einen finanziellen Beitrag zur Entschuldung leisten sollte. Auf den Versuch kommt es an. Den Bedenkenträgern nachzugeben und gar nicht erst in Verhandlungen einzusteigen, wäre verheerend. Übrigens: Die Bedenkenträger in der Union seien daran erinnert, dass der Kompromiss der Kommission auch die Unterschriften von Horst Seehofer und Julia Klöckner trägt.





