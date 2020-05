Altmaier will wohl auch Werften und Airbus stützen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit dem Corona-Konjunkturpaket offenbar neben der Autoindustrie auch Werften, die Zugproduktion in Ostdeutschland und den Flugzeugbauer Airbus unterstützen. In einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion am Mittwochabend habe Altmaier dies damit begründet, dass die industriellen Strukturen des Landes erhalten werden müssten, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen.

Autoindustrie, Werften, Zugproduktion und Airbus hätten für Deutschland eine zentrale Bedeutung und müssten daher gestützt werden. Brächen diese Branchen ein, sei ein Neustart kaum mehr möglich. Dann werde Deutschland „ein anderes Land“, wurde Altmaier zitiert.

Drängen auf Entscheidung

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Minister habe dafür geworben, nicht nur Elektro-Autos zu unterstützen, sondern sämtliche Neuwagen. „Wir sind nicht so gut in Dienstleistungen“, habe der Altmaier gesagt und auf rasche Beschlüsse gedrängt: „Kein Aas kauft im Moment ein Auto. Wir müssen schnell eine Entscheidung treffen.“

Die Abgeordneten der Unionsfraktion hatten in einer Video-Schalte über den Koalitionsausschuss am kommenden Dienstag diskutiert, auf dem CDU, CSU und SPD die Eckpunkte eines Konjunkturprogramms festlegen wollen.