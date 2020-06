Altmaier und Scholz im Livestream, heute, 12.6.2020 ab 11 Uhr: Statement zum Konjunkturpaket mit Kinderbonus und Mehrwertsteuer

Anzeige

Berlin. Mit einem 130-Milliarden-Euro schweren Konjunkturpaket will die große Koalition die Wirtschaft angesichts der Corona-Krise wieder ankurbeln. Vor einer Woche war das Maßnahmenpaket, das etwa eine Absenkung der Mehrwertsteuer und einen Kinderbonus enthält, beschlossen worden. An diesem Freitag will es das Bundeskabinett verabschieden.

Im Anschluss an die Kabinettssitzung ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Konjunkturprogramm geplant.

Hier geht es zum Livestream der Pressekonferenz um 11 Uhr:

Der Livestream soll um 11 Uhr starten.

Die neuen Entlastungen betreffen jeden Bundesbürger und sollen den Konsum kräftig ankurbeln. Besonders profitieren Familien mit wenig Geld, die in der Regel einen hohen Anteil ihres Einkommens für den Lebensunterhalt direkt wieder ausgeben müssen. Allerdings gibt es auch Zweifel, ob die Hilfen wirklich wirken, wie sie sollen.

Weil einige Maßnahmen schon zum 1. Juli wirken sollen, muss es schnell gehen: Nach der Kabinettsentscheidung am Freitag sind Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat geplant.