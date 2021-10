Altkanzler Schröder spricht sich für Ampel-Koalition aus

Anzeige

Anzeige

Berlin. Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) sieht nach der Bundestagswahl einen klaren Auftrag für eine neue Regierung aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP.

„Für mich gibt es eigentlich nur eine Konstellation: Das ist das, was man Ampel nennt“, sagte er in seinem Podcast „Die Agenda“ vom Samstag. Dies wäre eine Chance, Deutschland in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie zu erneuern.

Zu Bestrebungen der Union für ein Bündnis mit FDP und Grünen sagte Schröder, er finde es merkwürdig, „dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass eine Koalition geführt werden könnte von dem deutlichen Verlierer der Wahl“.

Anzeige

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Schröder: „Nicht mehr mit Koch und Kellner“

Die SPD, die dank Kanzlerkandidat Olaf Scholz die stärkste Partei geworden sei, müsse den Regierungsauftrag für sich in Anspruch nehmen. „Aber natürlich nicht mehr mit Koch und Kellner“, sagte Schröder mit Blick auf frühere eigene Äußerungen zum Kräfteverhältnis zwischen der größeren SPD und den kleineren Grünen. Dieses Wort habe er damals in einer anderen Situation gebraucht, um Ängste vor seiner rot-grünen Regierung von 1998 zu reduzieren. „Inzwischen ist doch klar, dass sowohl die Grünen wie auch die FDP regierungsfähig sind.“

Video „Die GroKo ist die schlechteste Option“ – Einblicke in die ersten Sondierungsgespräche in Berlin 7:22 min In Berlin laufen die Vorgespräche für eine mögliche Regierungskoalition. Ampel, Jamaika, Zitrus oder doch wieder eine GroKo? Eva Quadbeck mit Einblicken. © RND

Anzeige

Wenn FDP und Grüne sich nun vorab annäherten, würde es für Scholz leichter, „einen Kompromiss aller drei hinzukriegen“, sagte Schröder. Die SPD habe sehr diszipliniert Wahlkampf gemacht, es sei aber vor allem ein Wahlsieg von Scholz. Es sei für die SPD auch weiter wichtig, dass dieser vorgebe, wo es lang gehe. „Ich denke, dass alle wissen in der Fraktion, dass sie ihr Mandat vor allen Dingen der Kandidatur von Olaf Scholz zu verdanken haben.“

Zum Wahldebakel der Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte Schröder, es sei die CDU insgesamt gewesen, „die inhaltlich nichts mehr anzubieten hatte“. Insofern müsse man relativieren, „wie da jetzt versucht wird, das auf eine Person abzuschieben“.

Anzeige

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

Schröder wandte sich grundsätzlich dagegen, in Koalitionsgesprächen auch die nächste Wahl des Bundespräsidenten zur Verhandlungsmasse zu machen.

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender seien ein Paar, das „in äußerst würdiger Weise und in moderner Weise“ Deutschland repräsentiere. „Wer das verändern will, nachdem der Bundespräsident erklärt hat, dass er bereit stünde, seine unglaublich erfolgreiche Arbeit zusammen mit seiner Frau fortzusetzen – das im Parteien-Hickhack auf die Probe zu stellen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das passiert.“