Altkanzler Schröder weist Nawalny-Vorwürfe zurück

Berlin. Dass er zum Regieren nicht mehr brauche als “Bild, Bams und Glotze”, ist eines jener Zitate von Gerhard Schröder, die bleiben werden. Der Altkanzler hat während seiner Zeit als Regierungschef stets eine enge Beiziehung zu den Boulevardblättern des Springer-Konzerns gepflegt, sein Sprecher Béla Anda war vor und nach seinem Engagement für Schröder Redakteur der „Bild“-Zeitung.

In den letzten Jahren allerdings ist das Verhältnis zwischen Schröder und „Bild“ merklich abgekühlt. Schröders diverse Jobs in der russischen Energiewirtschaft sowie seine öffentlich zelebrierte Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kollidieren immer häufiger mit dem stramm Kreml-kritischen Kurs von „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt.

Am Mittwoch dann kam es zum offenen Eklat zwischen Schröder und „Bild". Der Altkanzler und Rechtsanwalt kündigte in einem Beitrag auf seinem Profil bei dem Karriere-Netzwerk LinkedIn an, juristisch gegen sein ehemaliges Lieblingsmedium vorzugehen, weil dieses seine Persönlichkeitsrechte “auf das Schwerste verletzt“ habe. Das Büro des Altkanzlers verwies auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) auf diesen LinkedIn-Eintrag.

Anlass ist ein Interview von „Bild“ und Bild.de mit dem russischen Oppositionspolitiker Alexey Nawalny. Der Kreml-Kritiker, der einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok nur knapp überlebt hat und derzeit in Berlin von Ärzten der Charité behandelt wird, erhob in dem Interview schwere Vorwürfe gehen Schröder.

“Gerhard Schröder wird von Putin bezahlt. Aber wenn er jetzt versucht, diesen Giftanschlag zu leugnen, ist das wirklich sehr enttäuschend”, sagte Nawalny. Er bezog sich damit auf eine von Schröders in dessen gemeinsamen Podcast mit Béla Anda getätigte Aussage, wonach es noch keine “gesicherten Fakten” zu dem Giftanschlag gebe.

Schröders Äußerung sei für ihn schwer nachzuvollziehen, sagte Nawalny weiter. “Er ist immerhin der ehemalige Kanzler des mächtigsten Landes in Europa. Jetzt ist Schröder ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt." Er wisse nicht, welche verdeckten Zahlungen Schröder von Putin bekommen habe, er habe aber keinen Zweifel daran, dass solche Zahlungen existierten, fügte Nawalny hinzu.

Es ist dieser Vorwurf, den Schröder mit Nachdruck zurückweist und gegen den er sich juristisch wehrt. “Ich habe Verständnis für die schwierige persönliche Situation, in der sich Herr Nawalny befindet. Seine Interview-Aussagen in der BILD-Zeitung und bei bild.de über angebliche ‚verdeckte Zahlungen’ sind jedoch falsch”, schreibt Schröder bei LinkedIn.

“Gleichwohl haben BILD-Zeitung und bild.de diese Aussagen, ohne mich um eine Stellungnahme zu bitten, verbreitet”, so der Altkanzler weiter. Deshalb sehe er sich gezwungen, gegen den Verlag juristisch vorzugehen.

Entsprechende Schritte droht Schröder auch allen anderen Medien an, “falls diese die falschen Behauptungen, die BILD-Zeitung und bild.de verbreitet haben, übernehmen und weiter verbreiten.”