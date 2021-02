Bundesweiter Tarifvertrag in der Altenpflege gescheitert – Caritas lehnt ab

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Versuch, mit Unterstützung der Bundesregierung einen flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege in Deutschland einzuführen, ist gescheitert. Die Caritas lehnte es am Donnerstag ab, einen Antrag der Gewerkschaft Verdi und des Arbeitgeberverbandes BVAP an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu unterstützen. Er fand in der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas keine Mehrheit. Das teilte die Caritas am Donnerstag in Berlin mit. Beantragt werden sollte, einen zwischen Verdi und BVAP abgeschlossenen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären.

Arbeitgeber dagegen

Nach Angaben der Mitarbeiter-Seite der Caritas zogen die Dienstgeber nicht mit – das entspricht bei den Kirchen den Arbeitgebern. „Wir bedauern die mangelnde Solidarität der Caritas-Dienstgeber”, sagte Thomas Rühl von der Caritas-Mitarbeiter-Seite. „Ein allgemeinverbindlicher Tarif Altenpflege hätte für tausende zumeist bei privaten Anbietern beschäftigte Menschen ein Ende von Dumpinglöhnen bedeutet.”

Anzeige

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Geplant waren flächendeckend verbindliche Mindestniveaus in der Altenpflege, die nicht mehr unterschritten werden sollen. Heil hatte die Pläne unterstützt.

Der Sprecher der Arbeitgeberseite, Norbert Altmann, sagte, die erforderliche Mehrheit von Zweidrittel sei nicht erreicht worden. Man wisse um die Bedeutung der Entscheidung und habe sie sich nicht leicht gemacht. Das Tarifgremium der Caritas ist paritätisch mit je 31 Vertretern der Dienstgeber- und der Mitarbeiterseite besetzt, die Abstimmung erfolgte geheim.

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände sind mit rund 300.000 Beschäftigten die größten Arbeitgeber in der Branche. Nach den bisherigen Planungen sollte der Beschluss bei der Diakonie an diesem Freitag gefasst werden. Ohne die Unterstützung der Kirchen hat der Antrag in der Bundesregierung keine Chance.

Die privaten Arbeitgeber, die in der Altenpflege einen Marktanteil von rund 50 Prozent haben, lehnen einen flächendeckenden Tarifvertrag strikt ab und haben Klagen dagegen angedroht.