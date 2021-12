Mehr als 10.000 Menschen demonstrieren in Nürnberg gegen Corona-Politik

Anzeige

Nürnberg. Tausende Menschen haben am Sonntag in Nürnberg gegen die Corona-Politik protestiert. 10.000 bis 12.000 Teilnehmer einer Querdenker-Demonstration seien durch die Südstadt gezogen, teilte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Bei einer Demonstration der AfD, bei der auch Spitzenpolitikerin Alice Weidel sprach, fanden sich demnach 2500 Demonstranten zusammen, bei einer Gegendemonstration in unmittelbarer Nähe wurden 2000 Teilnehmer aus dem linken Lager gezählt.

Zudem gab es eine kontaktlose „Menschenkette für Menschlichkeit“ mit rund 1000 Teilnehmern. In einer Rede appellierte der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) an die Menschen, für eine stabile Demokratie einzutreten. Eine Demokratie brauche „engagierte, informierte, wache und aktive Demokratinnen und Demokraten“. König warnte davor, dass Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner die Destabilisierung der Demokratie und des Gemeinwesens wollten. Die Menschenkette in der Straße der Menschenrechte in Nürnberg setze dagegen ein Zeichen.

Zu der Menschenkette aufgerufen hatte die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg. Kerzen sollten an die über 100.000 Toten der Corona-Pandemie in Deutschland, davon 1000 in Nürnberg, erinnern.