Bayerns Ex-Justizminister Sauter hat alle Parteiämter abgegeben

Ein Schild mit der Aufschrift "Abgeordneter Alfred Sauter" ist im bayerischen Landtag an der Tür von einem Büro zu sehen. In der Maskenaffäre der Union wird nun auch gegen Bayerns ehemaligen Justizminister Alfred Sauter ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft München ließ am Mittwoch unter anderem das Landtagsbüro des 70 Jahre alten CSU-Abgeordneten in München durchsuchen. © Quelle: Sven Hoppe/dpa