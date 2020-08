Alexej Nawalny: CDU-Außenpolitiker Röttgen geht von Mordanschlag aus

Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), geht davon aus, dass der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist.

“Der Verdacht ist stark, dass es ein weiterer staatlicher Mordanschlag ist”, sagte Röttgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Denn es steht fest, dass es eine Serie von Ermordungen, Mordversuchen und tödlichen Vergiftungen von russischen Oppositionellen und Überläufern gegeben hat.”

Röttgen fügte hinzu: “Es ist gut und richtig, dass dem Vergiftungsopfer Nawalny aus Deutschland medizinische Hilfe, die er in Russland nicht erhält, angeboten wird und er zu diesem Zweck nach Deutschland geflogen werden soll.” Über die Frage, warum dieser Mordanschlag gerade jetzt, zur Zeit der Bürgerproteste in Belarus erfolgt sei, könne man nur spekulieren, so der CDU-Politiker.

Der prominente Kremlkritiker war am Donnerstag zunächst in ein Krankenhaus in der sibirischen Großstadt gebracht worden und lag nach Angaben der Ärzte im Koma. Seine Sprecherin Jarmysch war überzeugt, dass der Oppositionelle “absichtlich vergiftet wurde”.

Nach Angaben seines Teams sei in Nawalnys Organismus ein vermutlich “tödliches Mittel” gefunden worden. Die Polizei habe den Ärzten am Donnerstag mitgeteilt, dass sie diesen gefährlichen Stoff gefunden hätte, sagte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow, am Freitag in Omsk. Das Gift sei demnach nicht nur gefährlich für Nawalny, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei, sagte er. Nawalnys Team veröffentlichte den Auftritt Schdanows und der Frau des Politikers als Video.

Ärzte der Klinik teilten am Freitagmorgen mit, dass sich der Zustand von Nawalny verbessert habe. Sie hätten bislang keine Spuren einer möglichen Vergiftung gefunden, erklärten sie. Im Blut und im Urin seien weder Gift noch Spuren davon nachgewiesen worden, sagte der Vize-Chefarzt Anatoli Kalinitschenko am Freitag in der sibirischen Großstadt Omsk der Agentur Interfax zufolge. “Wir gehen nicht davon aus, dass der Patient eine Vergiftung erlitten hat.”

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch war bereits nach der plötzlichen Erkrankung am Donnerstag überzeugt, dass der Oppositionelle “absichtlich vergiftet wurde”. Sie warf den Ärzten vor, auf Zeit zu spielen - “bis das Gift in seinem Körper nicht mehr nachgewiesen werden kann”. Jede weitere Stunde ohne eine Verlegung sei eine Gefahr für Nawalnys Leben.

Nawalny wollte nach einer politischen Reise in Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte sie. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug landete außerplanmäßig in Omsk.

Deutschland hat angeboten, Nawalny zur Behandlung in der Berliner Charité in die Bundesrepublik einreisen zu lassen.