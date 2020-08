Alexej Nawalny: “Besorgniserregend”, “Mordanschlag” - Reaktionen auf mögliche Vergiftung von Kremlkritiker

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für eine bestmögliche medizinische Versorgung des möglicherweise vergifteten russischen Regimekritikers Alexej Nawalny ein. “Die wichtigste Priorität ist natürlich, dass das Leben von Herrn Nawalny gerettet werden kann und dass er genesen kann”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. “Wir wünschen, dass ihm jede medizinische Hilfe, die ihn hoffentlich retten kann, auch zukommt.”

Nawalny war laut seiner Sprecherin am Donnerstagmorgen mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus im russischen Omsk gebracht worden, nachdem er auf einem Flug von Sibirien nach Moskau das Bewusstsein verloren hatte. Nach Angaben von Nawalnys Team wurde in seinem Körper ein vermutlich “tödliches Mittel” gefunden. Die Ärzte fanden nach eigenen Angaben aber kein Gift bei dem 44-Jährigen, teilten am Freitagmorgen mit, dass sich der Zustand von Nawalny verbessert habe.

Noch am Donnerstag hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angeboten, dass Nawalny in deutschen Krankenhäusern behandelt werden könnte. Ein Spezialflugzeug, das ihn von Omsk nach Berlin zur Charité bringen soll, war am frühen Freitagmorgen aus Deutschland gestartet. Nawalnys Ärzte halten ihn aber nicht für transportfähig. Aus dem Umfeld Nawalny gebe es den Vorschlag, dass auch Ärzte seines Vertrauens einbezogen werden sollten, um zu klären, ob er transportfähig ist, sagte Seibert. “Das findet die Bundesregierung nachvollziehbar.” Der schwere Verdacht einer Vergiftung müsse vollständig aufgeklärt werden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mahnte eine “unabhängige” Untersuchung an.

CDU-Außenpolitiker Röttgen geht von Mordanschlag aus

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), geht davon aus, dass Nawalny einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist.

“Der Verdacht ist stark, dass es ein weiterer staatlicher Mordanschlag ist”, sagte Röttgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Denn es steht fest, dass es eine Serie von Ermordungen, Mordversuchen und tödlichen Vergiftungen von russischen Oppositionellen und Überläufern gegeben hat.”

Röttgen fügte hinzu: “Es ist gut und richtig, dass dem Vergiftungsopfer Nawalny aus Deutschland medizinische Hilfe, die er in Russland nicht erhält, angeboten wird und er zu diesem Zweck nach Deutschland geflogen werden soll.” Über die Frage, warum dieser Mordanschlag gerade jetzt, zur Zeit der Bürgerproteste in Belarus erfolgt sei, könne man nur spekulieren, so der CDU-Politiker.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagte dem RND: “Die plötzliche und ernste Erkrankung von Nawalny sowie die Begleitumstände sind sehr besorgniserregend. Im Vordergrund muss jetzt die beste medizinische Betreuung stehen. Wenn Deutschland dabei einen Beitrag leisten und gleichzeitig unabhängige Hinweise zur Aufklärung der Hintergründe beitragen kann, wäre das angemessen. Die russische Regierung sollte diese konstruktiven Angebote annehmen.”