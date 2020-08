Anzeige

Omsk. Die Ärzte des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben bislang nach eigenen Angaben keine Spuren einer möglichen Vergiftung gefunden. Im Blut und im Urin seien weder Gift noch Spuren davon nachgewiesen worden, sagte der Vize-Chefarzt Anatoli Kalinitschenko am Freitag in der sibirischen Großstadt Omsk der Agentur Interfax zufolge.

“Wir gehen nicht davon aus, dass der Patient eine Vergiftung erlitten hat.” Eine Diagnose hätten sie bereits gefunden, Nawalnys Frau und sein Bruder seien darüber informiert worden.

Zuvor hatte Nawalnys Team unter Berufung auf einen Polizeibeamten davon gesprochen, dass sie einen vermutlich “tödlichen Stoff” gefunden hätten. Das Gift sei demnach nicht nur gefährlich für den 44-Jährigen selbst, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei, sagte der Chef von Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds, Iwan Schdanow. Um welchen Stoff es sich handeln könnte, blieb aber zunächst offen.

Der 44-jährige Nawalny wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Großstadt Omsk wegen Vergiftungsverdachts behandelt.

Nawalny wird so schnell nicht in Deutschland behandelt, hieß es zudem am Morgen. Seine Ärztehielten den 44-Jährige zunächst nicht für transportfähig. Sein Zustand sei noch nicht stabil genug, sagte der Chefarzt Alexander Murachowski am Freitag vor Journalisten. “Ich kann noch keine Prognosen abgeben.”

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch war bereits nach der plötzlichen Erkrankung am Donnerstag überzeugt, dass der Oppositionelle “absichtlich vergiftet wurde”. Sie warf den Ärzten vor, auf Zeit zu spielen - “bis das Gift in seinem Körper nicht mehr nachgewiesen werden kann”. Jede weitere Stunde ohne eine Verlegung sei eine Gefahr für Nawalnys Leben.

Nawalny wollte nach einer politischen Reise in Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte sie. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug landete außerplanmäßig in Omsk.