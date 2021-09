US-Verteidigungsminister warnt vor Rückkehr der Al-Kaida in Afghanistan

Anzeige

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin schließt nicht aus, dass die Al-Kaida versuchen könnte, sich nach dem US-Abzug aus Afghanistan dort wieder neu zu formieren. Man beobachte, was passiere, „und ob die Al-Kaida die Fähigkeit hat, sich in Afghanistan zu regenerieren oder nicht“, sagte Austin am Donnerstag bei einem Besuch in Kuwait-Stadt. Die USA seien in der Lage, ein Erstarken der Al-Kaida zu verhindern, das die USA gefährden würde.

Die in Afghanistan regierenden Taliban hatten der Al-Kaida während ihrer vorherigen Regierung von 1996 bis 2001 Unterschlupf im Land gewährt. Nachdem sich die Taliban geweigert hatten, den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Al-Kaida-Anführer auszuliefern, kam es zur US-Invasion, bei der die Taliban gestürzt wurden.

„Wir haben die Taliban darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir von ihnen erwarten, dass sie nicht zulassen, dass das passiert“, sagte Austin mit Blick auf eine mögliche Etablierung der Al-Kaida in Afghanistan.

Austin äußerte sich zum Ende eines viertägigen Besuchs in Staaten am Persischen Golf.