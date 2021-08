Aktuell keine Landung in Kabul möglich - Evakuierungseinsatz der Bundeswehr verzögert sich

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am Vormittag auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Aufgrund chaotischer Situationen am Flughafen in Kabul ist die Evakuierung durch die Bundeswehr unterbrochen, © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa