“AKK” fordert besseren Schutz von Kommunalpolitikern

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) findet es nach eigenen Worten „vollkommen inakzeptabel, dass gegen irgendwen in dieser Republik, der sich im öffentlichen Bereich engagiert, Morddrohungen oder Beleidigungen ausgesprochen werden.“ Das sagte sie am Montag bei einem Besuch der sogenannten „Cybertruppe“ der Bundeswehr in Rheinbach.

Sie selbst sei wegen ihrer hohen Sicherheitseinstufung in einer privilegierten Situation: „Ich glaube, dass wir insbesondere mit Blick auf diejenigen, die im kommunalen Bereich ihre Arbeit leisten und diesen Angriffen tagtäglich ausgesetzt sind, noch mal besonders hinschauen müssen. Wir haben in der Vergangenheit Angriffe gerade auf Kommunalpolitiker erlebt, und insofern sehe ich dort durchaus noch Handlungsbedarf.“

Kramp-Karrenbauer zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten bei der Cybertruppe der Bundeswehr, die vor zweieinhalb Jahren gegründet wurde. Mit der Digitalisierung habe sich die Art und Weise, wie Staaten angegriffen werden können, verändert. Dem könne man nicht mehr nur mit klassischen Instrumenten begegnen. Deshalb habe sie vor, das Berufsfeld der Cyber-Verteidigung in Zukunft attraktiver zu gestalten - etwa durch eigene Laufbahnen und finanzielle Nachsteuerungen.

Städte- und Gemeindebund schließt sich der Forderung AKK's an

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht Drohungen und Gewalt gegen kommunale Mandatsträger ebenfalls als "große Gefahr" und "direkten Angriff" auf die Stabilität der Demokratie vor Ort. "Vor dem Hintergrund dieser Hasswelle sinkt teilweise die Bereitschaft, sich ehrenamtlich vor Ort als Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu engagieren", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Es habe vereinzelt Rücktritte gegeben.

Landsberg verwies auf eine Umfrage unter mehr als 1000 Bürgermeistern, wonach 40 Prozent aller Rathäuser bereits Stalking oder Beschimpfungen ausgesetzt gewesen seien. Acht Prozent der befragten Kommunen hätten auch Erfahrungen mit körperlichen Angriffen. Insgesamt seien die Zahlen gegenüber einer vergleichbaren Umfrage vor drei Jahren deutlich angestiegen und hätten nun ein "erschreckendes Niveau" erreicht. Landsberg forderte mehr staatlichen Schutz nicht nur für Spitzenpolitiker, sondern auch für ehrenamtliche Bürgermeister und Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Am Wochenende hatten Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth bundesweit für Empörung gesorgt.

RND/dpa