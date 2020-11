Freilassung von 460 Aktivisten in Ägypten angeordnet

Anzeige

Kairo. Nach anhaltender internationaler Kritik zur Lage der Menschenrechte in Ägypten hat ein Gericht die Freilassung von rund 460 politischen Aktivisten angeordnet.

Darunter seien Journalisten und Studenten, die im Zusammenhang mit 19 Verfahren in den vergangenen vier Jahren festgenommen worden seien, sagte Anwalt Ramadan Mohammed der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Nach Anordnung des Kairoer Strafgerichts seien sie freigelassen worden.

Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Gegner der Regierung

Den Aktivisten sei die Verbreitung von Falschnachrichten, der Missbrauch sozialer Netzwerke und die Förderung von Gedankengut einer „Terrorgruppe“ vorgeworfen worden. Anwalt Mohammed bezeichnete dies als Verweis auf die Muslimbruderschaft, die in Ägypten verboten ist.

Die Freilassung erfolgt etwa anderthalb Monate nach seltenen regierungskritischen Protesten in dem autoritär geführten Land. Die unabhängige Nachrichtenseite Mada Masr hatte dabei von insgesamt 400 Festnahmen bei kleineren Protesten in mehreren Provinzen berichtet. Unabhängig bestätigen ließen sich die Zahlen nicht.

Gegner der Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi werden in Ägypten seit Jahren mit äußerster Härte verfolgt. Demonstrationen sind faktisch verboten, politische und islamistische Oppositionelle werden verfolgt und abweichende Meinungen unterdrückt. Die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt.

Leslie Piquemal, EU-Vertreterin des Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), sprach von „lang überfälligen guten Nachrichten“. Es sei aber immer noch „empörend“, dass so viele Menschen für die freie Äußerung ihrer Meinung hinter Gitter gewesen seien.

Möglicherweise seien die Gefangenen auch als Reaktion auf einen Brief von rund 280 Abgeordneten und Senatoren aus Deutschland, anderen EU-Ländern und den USA freigelassen worden, sagte Piquemal. Diese hatten vor zwei Wochen in Briefen an Al-Sisi die rasche Freilassung politischer Gefangener gefordert.