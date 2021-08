WHO-Warnung: Ausrüstung und Medizin in Afghanistan gehen zur Neige

Anzeige

Genf. In Afghanistan reichen Versorgungsgüter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach Einschätzung eines ranghohen Funktionärs nur noch „für wenige Tage“. Man benötige daher Hilfe, um zehn oder zwölf Flugzeugladungen mit Ausrüstung und Medizin ins Land zu bringen, sagte Rick Brennan, WHO-Direktor für die östliche Mittelmeerregion. Die WHO erörtere aktuell mit den USA und anderen Ländern, wie sich die Lagerbestände auffüllen ließen.

Zwar seien 500 Tonnen Güter transportfertig, doch gebe es derzeit keine Möglichkeit, sie ins Land zu bringen, ergänzte Brennan mit Blick auf ein Verteilzentrum in Dubai, in dem die benötigten Vorräte lagern. Die USA und andere Stellen hätten die WHO und deren Partner ermuntert, andere afghanische Flughäfen als den Airport in Kabul als Zielorte von Versorgungsflügen in Betracht zu ziehen. Hintergrund ist der Ansturm Tausender Menschen am Flughafen der Hauptstadt, die nach der Machtübernahme der Taliban das Land zu verlassen versuchen.

WHO will Erste-Hilfe-Kits sowie wichtige Medizin nach Afghanistan bringen

Die USA und andere Behörden hätten mit Blick auf zu hohe logistische und sicherheitstechnische Hürden davon abgeraten, Versorgungsgüter nach Kabul zu bringen, erklärte Brennan. Denn dort müssten Teams die Flugzeuge dann entladen und Lastwagen hineinlassen, um die Güter hinauszubefördern. Dies wiederum könnte einen reibungslosen Ablauf von Evakuierungsflügen aus Afghanistan erschweren.

Benötigt würden Erste-Hilfe-Kits sowie wichtige Medizin für die Behandlung von Krankheiten wie Diabetes, teilte die WHO mit. Brennan zeigte sich optimistisch, dass in den kommenden Tagen Bewegung in die Versorgungslage kommen könnte. Dennoch müsse es so schnell wie möglich eine dauerhafte humanitäre Luftbrücke nach Afghanistan geben.