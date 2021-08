Afghanistan: Die neuen Kleider der Taliban

Anzeige

Dubai/Kabul. Es war ein triumphaler Empfang: Nach fast zwei Jahrzehnten kehrte Mullah Abdul Ghani Baradar, der Mitbegründer und stellvertretende Führer der Taliban, in seine Heimat Afghanistan zurück. Am Flughafen der Stadt Kandahar begrüßte eine wartende Menge den als neuen Staatschef gehandelten Guerillakämpfer mit Jubelgesängen und Allah-u-Akhbar-Rufen.

Baradar war bislang das bekannteste Gesicht der Taliban, die nur wenig von sich preisgaben. Doch nun befinden sich die Aufständischen plötzlich im Rampenlicht. Am Dienstag trat der geheimnisumwobene Talibansprecher Zabihullah Mujahid erstmals in der Öffentlichkeit auf. Über ein Jahrzehnt lang kannte man nur seine Stimme.

In einem Raum voller Reporter trug Mujahid ruhig seine Ansichten vor, gab sich offen und professionell und bat die Journalisten sogar höflich um weitere Fragen. Selbst die Anwesenheit von Frauen schien kein Problem für den freundlichen Herrn mit schwarzem Bart und Turban zu sein. „Wir haben allen verziehen, die gegen uns gekämpft haben. Wir wollen keine Konflikte mehr“, erklärte Mujahid.

Auf dem Platz von Mujahid hatte zuvor Afghanistans Regierungssprecher Dawa Khan Menapal gesessen, der Anfang August von den Taliban ermordet worden war. „Niemand wird mit Rache behandelt werden“, versicherte Mujahid. Auch die Rechte von Frauen sollten respektiert werden, sie sollten „studieren und arbeiten dürfen“, allerdings „in den Grenzen des islamischen Schariarechts“.

Statt bluttriefender, islamistischer Rhetorik wie früher ging es nun um Frieden, Ordnung und wirtschaftliche Prosperität. Während die Talibanführung sich in Kabul staatsmännisch gab, streiften ihre Kämpfer durch die Stadt und genossen unschuldige Kinderfreuden. Gruppen von Aufständischen fuhren Karussell und Autoscooter, wurden auf Kinderschaukeln und vor Eiscremeständen gesichtet.

Video Nach Machtübernahme der Taliban in Afghanistan: Merkel plant operative Evakuierung 1:42 min Die Bundeskanzlerin gab am Montagabend in Berlin bekannt, was die Bundesregierung als Erstes nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan machen will. © Reuters

Statt der alten Kalaschnikows waren viele bereits mit modernen amerikanischen M4-Maschinengewehren unterwegs. Es schien, als wollten die Taliban ihre Guerillavergangenheit rasch hinter sich lassen. Fast 20 Jahre lang haben die Taliban einen Aufstand gegen die westlichen Streitkräfte und die vom Westen gestützte Regierung in Afghanistan geführt. Nun dürfen sie sich als Sieger des blutigen Konfliktes am Hindukusch fühlen.

Zwischen 1996 und 2001 herrschten die Taliban in Afghanistan unter der Führung von Mullah Mohammed Omar, der als Gründer der Bewegung gilt. Der einäugige Mudjahedin-Kämpfer hatte sich seine Sporen im Kampf gegen die sowjetischen Truppen in Afghanistan verdient. Die Gruppe bestand fast ausschließlich aus ethnischen Paschtunen, die im Süden Afghanistans beheimatet sind.

Teile des Nordens, in dem ethnische Usbeken oder Tadschiken in der Mehrheit sind, beherrschten die Taliban damals nur in Teilen. Doch die Islamisten sind nicht mehr die finstere Truppe von Mullah Omar der 1990er-Jahre, die öffentliche Hinrichtungen veranstalteten und Frauen mit Nagellack die Finger abschnitten. Die Taliban haben inzwischen ein paar Dinge aus der Trickkiste des nationalistischen Populismus – à la Trump, Bolsonaro oder Orban – gelernt.

Baradar stellte neue Regeln auf

Als Talibankommandeur ordnete Baradar 2009 seine Streiter an, ein kleines Büchlein mit Benimmregeln mit sich zu tragen. Anders als die Nato-Truppen, die ganze afghanische Dörfer in Schutt und Asche legten, schrieb Baradar vor, Gewalt nur gezielt und kontrolliert einzusetzen, um so die Sympathien der Afghanen zu gewinnen.

Es war die politische Mission des Mullahs, nach dem brutalen und wenig beliebten Talibanregime ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die neue Version der Taliban sollte volksnah und auch für Nichtpaschtunen salonfähig sein.

Während ihrer fast fünfjährigen Schreckensherrschaft in Afghanistan in den 1990er-Jahren zeigten die Taliban wenig Interesse an Regierungs- und Verwaltungsgeschäften. Mullah Omar residierte weiter in Kandahar, verließ kaum sein Haus und besuchte während der Jahre seiner Herrschaft nur ganze zweimal die Hauptstadt Kabul. International waren die Taliban geächtet.

Video Evakuierte aus Kabul nach Landung: „Jeden Tag wurde es schlimmer“ 1:43 min Die ersten Ausgeflogenen sind in Frankfurt angekommen, sie berichten von dramatischen Szenen am Flughafen. © Reuters

Wie der Autor Ahmed Rashid über die Gruppe schreibt, waren die Taliban unter Mullah Omar in traditionellen Stammesstrukturen gefangen und wollten keine wirkliche Staatsstruktur aufbauen. Die jetzige Spitze der Talibanbewegung strebt hingegen internationale Anerkennung an.

Baradar, der acht Jahre in pakistanischer Gefangenschaft verbrachte und erst 2018 auf Drängen des früheren US-Präsidenten Donald Trump freigelassen wurde, um die Verhandlungen zwischen den USA und der Gruppe zu führen, hat Erfahrung als Diplomat gesammelt. Der etwa 53-Jährige war seit seiner Jugend mit dem 2015 gestorbenen Talibanführer Mullah Omar befreundet und soll sogar dessen Schwester geheiratet haben.

Baradar ist mit seiner ruhigen, staatsmännischen Art das Gegenteil des öffentlichkeitsscheuen Omar, der sich als Guerillakämpfer und nie als Regierungschef sah. „Die Talibanführung versucht, ein Kabinett zu bilden, das für ihre vielen unterschiedlichen Fraktionen annehmbar ist, aber auch von der internationalen Gemeinschaft akzeptiert wird“, glaubt der Konfliktforscher und Afghanistan-Experte Mike Martin vom King’s College in London.

Leicht wird der Weg jedoch nicht sein. „Der Übergang von einer kriegerischen Organisation, die unter anderem Terror als Instrument einsetzt, um ihre Ziele zu erreichen, zu einer Regierung, die in die Verantwortung genommen wird für ihre Handlungen und die lernen muss, Raum für eine Vielzahl von Meinungen, politischen Ansichten und Lebensentwürfen zu lassen, wird nicht einfach sein“, schreibt die Wissenschaftlerin Martine van Bijlert, Mitbegründerin der Organisation Afghan Analyst Network.

Entscheidungsstrukturen und Gliederung der Taliban waren stets wenig durchschaubar und von komplexen Loyalitäten geprägt. Die Bewegung verfügt zudem über mächtige regionale Führer, deren wirtschaftliche und politische Interessen sich nicht immer mit denen der Spitze decken.

Breite Einigkeit herrscht lediglich darüber, dass Afghanistan nach islamischem Recht regiert werden soll. Die Taliban gehören der Deobandi-Schule des Islams an, für die die „Purda“, eine strenge Trennung der Geschlechter, die strikte Auslegung von Strafe und Sühne und die militante Ablehnung anderer religiöser Strömungen innerhalb des Islams Programm sind.

Video Afghanistan: Chaos an den Taliban-Checkpoints 1:12 min Kämpfer der Taliban kontrollieren offenbar aber Personen, die auf dem Weg zum Flughafen sind – möglicherweise auch, um Dokumente zu finden. © Reuters

Einer der Streitpunkte könnte der extrem lukrative Opiumanbau sein, den lokale Talibanführer kontrollieren. Die Talibanführung hat angekündigt, Afghanistan, das über 90 Prozent aller illegalen Drogen weltweit herstellt, zu einem drogenfreien Staat zu machen. Allerdings würde dies die ohnehin prekäre Finanzsituation des Landes noch verschärfen.

Der Großteil der afghanischen Staatsreserven ist auf US-Konten eingefroren. Die wöchentlichen Lieferungen von US-Dollar-Noten werden auf absehbare Zeit unterbleiben. Gleichzeitig braucht die neue Talibanführung dringend Geld, um ihre Kämpfer und Verbündeten bei Laune zu halten und zu disziplinieren.