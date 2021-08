Taliban-Vormarsch auf Kabul: USA schicken 3000 Soldaten zur Evakuierung ihrer Botschaft

Anzeige

Kabul. Das US-Verteidigungsministerium schickt 3000 Marines nach Afghanistan, um eine mögliche Evakuierung der US-Botschaft und von US-Bürgern in der afghanischen Hauptstadt Kabul schnell umsetzen zu können. Das berichtet die „New York Times”.

Es gehe darum, die Reduzierung des US-Botschaftspersonals zu unterstützen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag. Diese könne auch die Sicherung von Konvois von und zum Flughafen umfassen, sagte er. Die Truppen könnten das Außenministerium auch bei der Evakuierung früherer afghanischer Mitarbeiter des US-Militärs unterstützen.

Dazu seien Soldaten zur Boden- und Luftunterstützung notwendig, die auch am Flughafen selbst stationiert würden. Die zeitweise Verstärkung sei angesichts des jüngsten Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Teilen Afghanistans eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Kirby. Die Verstärkung sei angesichts der sich rasch verschlechternden Sicherheitslage „angemessen”, sagte er. Am Abzug der Truppen und dem Abzugsdatum 31. August halte man zunächst fest.

Am Mittwoch hatte es Berichte gegeben, dass US-Geheimdienste davon ausgingen, Kabul werde in 30 bis 90 Tagen fallen. Die New York Times schreibt, dass die Regierung von Präsident Joe Biden nun wohl nur noch von 30 Tagen ausgehe.

Auf dem Gelände der Botschaft befindet sich bereits eine Marine-Bataillon. Die Botschaft hat 4000 Mitarbeiter, 1400 davon US-Bürger. 2000 weitere Marine-Soldaten würden dichter an die mögliche Flugroute über Westpakistan verlegt. Die Truppen wurden offenbar darauf eingestellt, möglicherweise innerhalb von 96 Stunden bereit für ein Eingreifen sein zu müssen.

Seit dem beginnenden Abzug der US- und Nato-Truppen haben die Taliban eine folgenreiche Offensive in Afghanistan gestartet. Mehr als 10 Provinzhauptstädte sind bereits in der Hand der Islamisten, kürzlich fiel mit Herat die drittgrößte Stadt des Landes.