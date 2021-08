Pentagon: Großteil der 3000 US-Soldaten erreicht Kabul bis spätestens Sonntag

Anzeige

Washington. Die Verstärkung für die US-Truppen in Afghanistan von rund 3000 Soldaten wird bis spätestens Sonntag größtenteils in Kabul sein. Das erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Freitag.

Ein Teil der drei Bataillone sei bereits auf dem Weg zum Flughafen Kabul, sagte er. Die Soldatinnen und Soldaten sollen die geordnete Reduzierung des Personals der US-Botschaft unterstützen.

Die Taliban nähern sich auf ihrem Eroberungsfeldzug durch Afghanistan der Hauptstadt Kabul.

Zudem sollen sie dabei helfen, frühere afghanische Mitarbeiter der US-Behörden und des Militärs, die sich vor den Taliban in Sicherheit bringen wollen, außer Landes zu bringen.

Das Pentagon hatte die Verlegung der zusätzlichen Kräfte nach Kabul am Donnerstag angesichts der dramatischen Gebietsgewinne der Taliban angekündigt. Zudem verlegen die USA nun bis zu 4000 weitere Soldatinnen und Soldaten nach Kuwait und rund 1000 nach Katar.

Der Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan solle aber weiterhin bis 31. August abgeschlossen werden, hieß es.