Afghanistan: US-Soldaten verlassen Bagram-Stützpunkt

Anzeige

Anzeige

Kabul. US-Soldaten und Koalitionstruppen haben die Luftwaffenbasis Bagram in Afghanistan verlassen – nach fast 20 Jahren. Das teilte ein hoher Beamter des US-Militärs am Freitag mit. Der Stützpunkt sei an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden, hieß es in US-Medienberichten.

Das afghanische Verteidigungsministerium äußerte sich dazu zunächst nicht.

Der Beamte fügte hinzu, dass der Kommandeur der US- und Nato-Truppen in Afghanistan, General Austin Scott Miller, weiter alle Fähigkeiten und Befugnisse besitze, um die Truppe zu schützen.

Anzeige

Bagram ist Hauptquartier von US-Militär

Anzeige

Die Luftwaffenbasis Bagram ist der größte Stützpunkt der Koalitionstruppen in Afghanistan und zugleich das Hauptquartier des US-Militärs im Land.

Bagram befindet sich etwa 40 Kilometernördlich der Hauptstadt Kabul.