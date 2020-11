„Ein Fehler“: Kritik an geplantem US-Truppenabzug aus Afghanistan und Irak

Anzeige

Washington. Die USA ziehen Soldaten aus Afghanistan und dem Irak ab. Die Truppenstärke werde bis Mitte Januar in Afghanistan von derzeit mehr als 4500 und im Irak von etwa 3000 Soldaten auf jeweils 2500 reduziert, erklärte der kommissarische Verteidigungsminister Christopher Miller am Dienstag (Ortszeit).

Damit werde das Versprechen von Präsident Donald Trump erfüllt, US-Militärangehörige aus lange andauernden Konflikten nach Hause zu holen, erklärte Miller - Kritik daran kommt auch aus Reihen der Republikaner sowie von Verbündeten, die vor einem verfrühten Abzug warnen.

In den letzten Tagen der Amtszeit Trumps wird der Truppenabzug durch die Pläne beschleunigt. Der US-Präsident verweigert noch immer die Anerkennung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden, der am 20. Januar – fünf Tage nach dem geplanten Truppenabzug – das Weiße Haus übernehmen soll.

Führende Militärs befürworten einen langsameren, geplanteren Rückzug, um Erfolge des militärischen Engagements in den beiden Ländern nicht zu gefährden.

Truppenabzug „ein Fehler“

Die Taliban hätten seit der US-Invasion 2001 nichts getan, das den Schritt des Abzugs rechtfertige, erklärte der ranghöchste republikanische Abgeordnete im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses, Mac Thornberry. Der Truppenabzug sei „ein Fehler“.

Miller, der in Washington vor TV-Kameras eine vorbereitete Erklärung verlas, nahm bei seiner ersten längeren Ansprache nach der Amtsübernahme keine Fragen von Journalisten an. Das Land bleibe bereit, zu reagieren, sollte sich die Lage in Afghanistan oder im Irak verschlechtern, erklärte er.

„Wenn die Kräfte des Terrors, der Instabilität, der Teilung und des Hasses eine vorsätzliche Kampagne starten, um unsere Bemühungen zu stören, stehen wir bereit, um die Ressourcen aufzubieten, die es braucht, um sie daran zu hindern“.

Bemerkenswert war, dass Miller eine Woche nach dem Rauswurf des Verteidigungsministers Mark Esper durch Trump nicht davon sprach, dass der Plan von führenden Militärs wie etwa General Mark Mills, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte der USA, befürwortet worden sei. Er sagte lediglich, Militärbefehlshaber hätten zugestimmt, den Plan umzusetzen.

Verhandlungsposition der Taliban könnte sich verbessern

Insbesondere in Afghanistan haben etwa Militärs immer wieder darauf hingewiesen, dass die militanten Taliban die Anforderungen für einen Abzug mit Blick auf andauernde tödliche Attacken auf Kräfte der afghanischen Regierung nicht erfüllen.

Experten befürchten, die Taliban könnten durch einen verfrühten Truppenabzug in ihrer Verhandlungsposition mit der ohnehin schwachen afghanischen Regierung weiter gestärkt werden.

Vier Raketen schlagen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad ein

In der Nähe der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad schlugen nach irakischen Militärangaben am Dienstag vier Raketen ein. Mindestens zwei Menschen seien bei dem Angriff in der schwer befestigten sogenannten Grünen Zone verletzt worden.

Zwei irakische Sicherheitsbeamte sagten, die Raketen seien 600 Meter von der US-Botschaft entfernt eingeschlagen. Sie seien mit einem Luftabwehrsystem abgefangen worden, das von den US-Sicherheitskräften in diesem Jahr installiert worden sei.

Ob es einen Zusammenhang zu den US-Abzugsplänen gab, war unklar. Im Oktober hatten vom Iran unterstützte schiitische Milizen verkündet, sie würden Angriffe auf die US-Präsenz im Irak vorübergehend einstellen. Bedingung sei, dass die US-geführten Koalitionstruppen sich aus dem Irak zurückzögen.