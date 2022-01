UN-Bericht: Mehr als 100 ehemalige Regierungsmitglieder, Sicherheits- und Ortskräfte in Afghanistan getötet

Anzeige

Anzeige

Mehr als 100 frühere Mitglieder der afghanischen Regierung, ihrer Sicherheitskräfte sowie derer, die mit internationalen Truppen in Afghanistan zusammenarbeiteten, sollen seit der Machtübernahme der Taliban am 15. August getötet worden sein. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von „glaubwürdigen Behauptungen“.

In einem Bericht, den die Nachrichtenagentur AP am Sonntag erhielt, sagte Guterres, „mehr als zwei Drittel“ der Opfer gingen Anschuldigungen zufolge auf außergerichtliche Tötungen durch die Taliban oder ihre Unterorganisationen zurück - ungeachtet der Verkündigung einer allgemeinen Amnestie durch die Taliban für mit der früheren Regierung und den ausländischen Truppen unter US-Führung in Verbindung stehende Menschen.

Video Spendenverteilung in Kabul: Hilfe für afghanische Frauen 2:23 min Sadaf Hajati wollte nicht länger zusehen, wie die Menschen in Afghanistan um das Allernötigste ringen. © epd

Anzeige

In dem Bericht an den UN-Sicherheitsrat sprach Guterres zudem von „glaubwürdigen Anschuldigungen außergerichtlicher Tötungen“ von mindestens 50 Menschen, die einer Verbindung zum afghanischen Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat verdächtigt worden seien.

Ungeachtet der Zusicherungen der Taliban sei die politische Mission der Vereinten Nationen in dem Land außerdem glaubwürdig über Fälle „erzwungenen Verschwindenlassens“ sowie anderer Verletzungen in Kenntnis gesetzt worden. Guterres sagte, Fürsprecher von Menschenrechten und Mitarbeiter von Medien seien ebenfalls fortgesetzt Ziel von „Attacken, Einschüchterung, Belästigung, willkürlichen Festnahmen, Misshandlungen und Tötungen“.

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Acht Aktivisten der Zivilgesellschaft seien getötet worden, darunter drei durch die Taliban und drei durch IS-Angehörige, erklärte Guterres. Zehn Aktivisten seien Festnahmen, Schlägen oder Drohungen durch die Taliban ausgesetzt gewesen. Zwei Journalisten seien getötet worden, davon einer vom IS. Zwei Journalisten seien zudem von unbekannten Bewaffneten verletzt worden. Guterres sagte, die Vereinten Nationen hätten 44 Fälle vorübergehender Festnahmen, von Schlägen und Einschüchterungen dokumentiert, von denen 42 auf die Taliban zurückgingen.