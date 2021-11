Taliban mit rigoroser TV-Zensur: Frauen in Serien und Soaps künftig verboten

Anzeige

Frankfurt a.M.. TV-Serien ohne Schauspielerinnen: Mit neuen Richtlinien wollen die Taliban in Afghanistan laut Medienberichten Frauen aus Fernsehserien und Soaps verbannen. Demnach sollen laut den Vorgaben des Ministeriums für die Förderung von Tugend Fernsehsender künftig von der Ausstrahlung von Stücken mit weiblichen Darstellern absehen, wie internationale Medien am Montag meldeten.

Auch Filme, die als Verstoß gegen die Prinzipien des islamischen Rechts und afghanischer Werte gesehen würden, dürften den Richtlinien vom Sonntag zufolge nicht mehr gezeigt werden, meldete der britische Sender BBC. Ebenso wenig sollten Männer zu sehen sein, bei denen etwa Bauch oder Oberschenkel entblößt sind.

Comedy- oder Unterhaltung-Shows, die als anstößig aufgefasst werden könnten, stünden ebenfalls auf dem Index. Auch ausländische Filme, die fremde kulturelle Werte transportierten, sollten nicht ausgestrahlt werden. Für Journalistinnen und Moderatorinnen im Fernsehen sei klar auf eine Pflicht zum Verhüllen des Kopfes verwiesen worden.