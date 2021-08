Neue, alte Machthaber in Afghanistan? Das sind die führenden Männer der Taliban

Anzeige

Berlin. Die radikalislamischen Taliban kontrollierten derweil alle Polizei-Checkpoints in der Hauptstadt Kabul. Nur kurze Zeit nach dem Rückzug der internationalen Truppen haben sie Afghanistan nach und nach übernommen. Am Sonntag rückten sie bis nach Kabul vor. „Der Krieg ist vorbei”, verkündete ein Taliban-Führer im TV-Sender Al Dschasira.

Die Aufständischen hatten auch den Präsidentenpalast in Kabul gestürmt, nachdem Staatschef Aschraf Ghani aus dem Land geflohen war.

Am Flughafen von Kabul spielten sich den gesamten Montag lang dramatische Szenen ab: Tausende Menschen versuchten verzweifelt, einen Platz in einem Flugzeug zu finden, um Afghanistan zu verlassen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Hunderte in Panik zwischen stehenden Flugzeugen hin- und herlaufen. US-Soldaten gaben Warnschüsse ab, um zu verhindern, dass Menschen die Landebahn blockieren. In sozialen Medien wurden Videos verbreitet, auf denen Menschen zu sehen waren, die sich am Fahrwerk eines bereits rollenden Militärflugzeugs festhielten.

Doch wer sind die führenden Köpfe der Taliban, die so viel Angst und Schrecken verbreiten?

Haibatullah Achundsada

Nachdem Vorgänger Mullah Mansur 2016 bei einem US-Angriff getötet wurde, trifft Achundsada als sogenannter „Anführer der Gläubigen“ die endgültigen Entscheidungen über politische, religiöse und militärische Angelegenheiten der Taliban. Der religiöse Hardliner gehört zur Gründergeneration der Bewegung. In Quellen wird der heute etwa 60-Jährige als ehemaliger Oberster Richter der Taliban oder als dessen Stellvertreter beschrieben.

Auf diesem undatierten, 2016 veröffentlichten, Foto posiert Haibatullah Achundsada für ein Porträt. © Quelle: Afghan Islamic Press/AP/dpa

Siradschddin Hakkani

Das einflussreiche, militärisch erfahrene Oberhaupt des Hakkani-Netzwerkes ist einer von Achundsadas Stellvertretern. Das Netzwerk, das Washington unter anderem wegen Angriffen auf US-Bürger und Verbindungen zu Al-Kaida als Terrororganisation einstuft, wird für einige der grausamsten Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht. Der etwa Mitte 40-jährige Hakkani wird von den USA mit einem siebenstelligen Kopfgeld gesucht.

Mullah Jakub

Der älteste Sohn des langjährigen, verstorbenen Taliban-Chefs Mullah Omar ist ein weiterer Stellvertreter. Mit ihm soll der Mythos Omars als identitätsstiftendes Bindeglied am Leben gehalten werden. Er soll etwa Mitte 30 sein und die Milizen steuern.

Mullah Abdul Ghani Baradar

Der Mitbegründer und Vizechef der radikalen Islamisten wurde 2010 in Pakistan festgenommen und 2018 auf Druck der USA wieder freigelassen. Als Leiter des politischen Büros der Taliban in Katar war er in Verhandlungen stets präsent. Im Februar 2020 unterzeichnete er etwa für die militante Organisation das Abkommen mit den USA unter anderem über ein Ende des US-geführten Militäreinsatzes in Afghanistan. Der nach Interpol-Angaben 1968 geborene Baradar sprach mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und traf mehrmals Außenminister Mike Pompeo.

Er gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Posten des Regierungschefs in Afghanistan.

Wang Yi (rechts), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. © Quelle: Li Ran/XinHua/dpa

Scher Mohammed Abbas Stabeksai

Als Chefunterhändler führte er die Taliban-Delegationen bei den Verhandlungen mit den USA und der afghanischen Regierung an. Der fast 60-Jährige ist leicht erkennbar an seinen markanten Brillen im 70er-Jahre-Stil. In der Talibanregierung bis 2001 war er stellvertretender Außen- und Gesundheitsminister.