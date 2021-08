Taliban-Vormarsch: Krisenstab der Bundesregierung berät über Vorgehen in Afghanistan

Anzeige

Berlin. Der Krisenstab der Bundesregierung ist am Freitag im Auswärtigen Amt zu Beratungen über mögliche Konsequenzen aus dem rasanten Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan zusammenkommen. Das sagte der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amts, Christopher Burger, am Freitag in Berlin. Es gehe darum, die deutsche Botschaft in Kabul dabei zu unterstützen, sich „auf alle denkbaren Szenarien“ vorzubereiten. Burger bezeichnete die Lage als „sehr besorgniserregend“.

Angesichts der dramatischen Gebietsgewinne der Taliban hatten die US-Streitkräfte am Donnerstag angekündigt, rund 3000 zusätzliche Soldaten an den Flughafen in Kabul zu verlegen. Es gehe darum, eine geordnete Reduzierung des US-Botschaftspersonals zu unterstützen, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Blick auf Bündnispartner

Burger sagte, man sehe sich sehr genau an, welche Maßnahmen andere Staaten ergreifen und sei dazu auch mit den Bündnispartnern in Kontakt. Außenminister Heiko Maas habe dazu mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken telefoniert. Die Zahl der Mitarbeiter der deutschen Botschaft wurde aus Sicherheitsgründen nicht genannt.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums schloss nicht aus, dass auch Bundeswehrsoldaten zur Absicherung von Rückholaktionen zum Einsatz kommen könnten. Die Bundeswehr halte Kräfte bereit, die „im Falle eines Falles zur Verfügung stehen“, sagte er.