Afghanistan: Taliban verbieten ausländische Währungen

Dubai, Kabul. Die Taliban haben sämtliche ausländischen Währungen als Zahlungsmittel in Afghanistan verboten. Wie der TV-Sender Tolo News am Mittwoch berichtete, sind Geschäftsleute, Händler und Käufer aufgefordert, nur noch die nationale Währung Afghani zu benutzen. Der US-Dollar war bislang als Zahlungsmittel in Afghanistan weit verbreitet, während in den Grenzgebieten zu Pakistan die pakistanische Rupie viel genutzt wurde.

„Die wirtschaftliche Situation und das nationale Interesse des Landes verlangen, dass alle Afghanen den Afghani in jeder Transaktion nutzen“, hieß es in einer Erklärung des Islamischen Emirates von Afghanistan. Jedem, der diese Anweisung nicht befolge, drohe eine Strafe.

Verbot könnte Wirtschaftskrise weiter verschlimmern

Das Verbot fremder Währungen könnte die schwere wirtschaftliche Krise des Landes weiter verschärfen. Afghanistans Staatsreserven sind weiterhin auf ausländischen Konten eingefroren. Mit dem Kollaps der alten Regierung im August haben die Weltbank, die USA und der Internationale Währungsfonds (IWF) Afghanistans Zugang zu insgesamt mehr als 9,5 Milliarden US-Dollar in Vermögen und Krediten blockiert. Seither werden kaum noch Gehälter für Staatsangestellte, darunter Lehrer und Klinikpersonal, bezahlt.