Afghanistan: Taliban verbieten alle Proteste

New York. Die militant-islamistischen Taliban haben am Mittwoch vorerst alle weiteren Proteste in Afghanistan verboten. In der ersten offiziellen Erklärung des Innenministeriums nach der Regierungsbildung heißt es, niemand solle derzeit unter allen Umständen versuchen, Proteste zu organisieren.

Bei Verstößen wird mit ernsthafter Strafverfolgung gedroht. Als Grund führten die Taliban an, dass in den vergangenen Tagen einige Menschen die öffentliche Ordnung gestört und Menschen belästigt hätten.

Zugleich gaben die Islamisten die Bedingungen für Proteste in der Zukunft vor. Demnach müssen Organisatoren vorab eine Genehmigung des Justizministeriums einholen. Mindestens 24 Stunden vorher müssten der Grund der Demonstration, Ort, Zeit und Slogans Justiz und Sicherheitsbehörden mitgeteilt werden.

Demonstrationen mit Gewalt unterdrückt

Die Taliban hatten in den vergangenen Tagen Demonstrationen mit Gewalt unterdrückt. Außerdem hatten sie mehrfach Reporter festgenommen, die über Proteste berichteten, und auch Journalisten misshandelt. Die größten lokalen TV-Sender stellten am Mittwoch offensichtlich die Berichterstattung über die seit Tagen andauernden Proteste in Kabul ein.

Frauen und Männer waren in der Hauptstadt und mehreren Provinzen unter anderem für Frauenrechte und Freiheit auf die Straße gegangen.

UN berichtet von Beschränkungen für Frauen

Bei den Vereinten Nationen gehen derweil täglich Berichte über Einschränkungen von Frauenrechten in Afghanistan ein. Frauen werde es etwa verboten, ohne männliche Begleitung zur Arbeit zu gehen oder ihre Wohnungen zu verlassen, meldete UN Women am Mittwoch, eine Organisation, die sich für die Gleichstellung und Ermächtigung von Frauen weltweit einsetzt. Es gebe auch Beschwerden über Attacken auf Mädchenschulen sowie Zentren, die vor Gewalt geflüchteten Frauen im Land beistünden.

Die Berichte stammten von einem umfangreichen Netzwerk von Frauen, Zivilschutzorganisationen, Funktionärinnen und Menschenrechtlerinnen in Afghanistan, sagte Alison Davidian, lokale Vize-Vertreterin von UN Women, in einer Videoschalte aus Kabul. Die Organisation hoffe, ihre Büros in fünf Provinzen wieder öffnen zu können, sobald sich die Sicherheitslage verbessere. Denn „afghanische Frauen haben uns nie mehr gebraucht“.

Die Situation für Frauen unterscheide sich von Provinz zu Provinz. Davidian rief die Taliban auf, zu zeigen, dass „sie für alle Afghanen regieren und sich verändert haben“ sowie „das gesamte Spektrum von Frauenrechten“ schützen und fördern wollen. „Der Mangel an Klarheit über die Haltung der Taliban zu Frauenrechten hat unvorstellbare Furcht ausgelöst - und diese Furcht ist im ganzen Land spürbar“, ergänzte Davidian.