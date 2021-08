Afghanistan: Taliban greifen mehrere Großstädte an

Anzeige

Anzeige

Dubai, Kabul. Angesichts der Taliban-Angriffe auf mehrere Großstädte in Afghanistan hat die Regierung in Kabul ihre Kräfte verstärkt. Hunderte zusätzliche Spezialtruppen wurden am Sonntag in der westafghanischen Stadt Herat eingesetzt, wie der TV-Sender Tolo News berichtete.

Die Taliban waren in den vergangenen Tagen immer weiter in das Stadtzentrum vorgedrungen. Am Freitag griffen die Aufständischen dort das örtliche Büro der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) an und töteten den Angaben zufolge mindestens einen Wachposten. Hunderte Familien aus den südlichen Teilen von Herat, wo sich auch der Flughafen befindet, flohen am Wochenende vor den Kämpfen aus der Stadt.

Afghanistans drittgrößte Stadt liegt etwa 100 Kilometer östlich von der Grenze zum Nachbarland Iran. Die Taliban hatten bereits Anfang Juli die Grenzstadt Islam Kala eingenommen und kontrollieren damit eine wichtige strategische Verkehrsverbindung.

Anzeige

Flughafen nach Raketenangriff gesperrt

Anzeige

Auch in den Städten Kandahar und Lashkar Gahr, im Süden des Landes, gingen die Kämpfe am Wochenende weiter. Am Sonntag wurde der Flughafen von Kandahar nach einem Raketenangriff der Taliban gesperrt, weil die Landebahn beschädigt ist.

Angesichts des Vormarsches der Taliban hatte die Regierung in Kabul am vergangenen Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre in allen Städten des Landes erlassen. Die Vereinten Nationen warnten vor einigen Tagen vor einem dramatischen Anstieg der zivilen Opfer in Afghanistan und forderten ein Ende der Gewalt.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den Taliban in der katarischen Hauptstadt Doha verliefen bislang ohne Erfolg.