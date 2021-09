Taliban geben Übergangsregierung in Afghanistan bekannt

Anzeige

Kabul. Die militant-islamistischen Taliban haben am Dienstag ihre Übergangsregierung für Afghanistan vorgestellt. Ranghohe Ämter gingen dabei an Mitglieder, die bereits den 20-jährigen Kampf gegen die US-geführten internationalen Truppen und ihre afghanischen Verbündeten dominierten. Interimsregierungschef wird Mullah Hasan Achund, der die Taliban-Regierung in Kabul während der letzten Jahre ihrer Herrschaft bis 2001 führte.

Baradar führte die Gespräche mit den Vereinigten Staaten

Mullah Abdul Ghani Baradar, der die Gespräche mit den Vereinigten Staaten führte und das Abkommen unterzeichnete, das zum endgültigen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan führte, wird einer der beiden Stellvertreter von Achund. Es gab keine Hinweise darauf, dass auch Menschen ohne Verbindungen zu den Taliban Teil des Kabinetts sein würden. Dies war eine Forderung der internationalen Gemeinschaft.

Wie lange die Übergangsregierung im Amt bleiben soll, ließ Talibansprecher Sabihullah Mudschahid offen, als er die Kabinettsliste vorstellte. Auch wann sich die Zusammensetzung der Regierung ändern könnte, sagte er nicht. Bislang haben die Taliban keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass sie Wahlen ausrufen könnten.