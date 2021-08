Afghanistan: Taliban erobern Provinz direkt südlich von Kabul

Anzeige

Anzeige

Kabul. Die Taliban sind am Samstag mit der Eroberung der Provinz Logar bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Den Fall Logars bestätigte eine Abgeordnete aus der Provinz, Hoda Ahmadi. Die Taliban hätten das gesamte Gebiet mitsamt der Provinzhauptstadt Puli Alam unter ihre Kontrolle gebracht. Provinzbeamte seien festgenommen worden. Taliban-Kämpfer hätten zudem den Bezirk Tschar Asjab der Hauptstadtprovinz erreicht. Von da sind es noch elf Kilometer bis Kabul.

Zugleich starteten die radikalislamischen Aufständischen eine Offensive auf Masar-i-Scharif im Norden, Hauptstadt der Provinz Balch. Ein Sprecher der Provinz, Munir Ahmad Farhad, sagte, Masar-i-Scharif werde von den Taliban aus mehreren Richtungen angegriffen. In den Randbezirken werde schwer gekämpft. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani war am Mittwoch nach Masar-i-Scharif geflogen, um die Verteidiger der Stadt zu mobilisieren. Er traf sich dort mit den Warlords Raschid Dostum und Mohammed Nur, die mehrere tausend Kämpfer befehligen.

Video Afghanistan: Deutschland will Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte schnell ausfliegen 1:29 min Bundesaußenminister Heiko Maas rief alle Deutschen erneut auf, Afghanistan, das zunehmend im Chaos versinkt jetzt zu verlassen. © Reuters

Anzeige

Mit Beginn des Abzugs von US- und Nato-Truppen, der Ende des Monats abgeschlossen werden soll, haben die Taliban große Gebietsgewinne in Afghanistan erzielt und viele Provinzhauptstädte erobert, darunter Herat und Kandahar, die zweit- und drittgrößten Städte des Landes. 18 der 34 Provinzen sind unter ihrer Kontrolle.

USA evakuieren US-Botschaft mit 3000 Marineinfanteristen

Die USA entsenden angesichts der militärischen Niederlagen der mit Milliardenbeträgen ausgerüsteten und ausgebildeten afghanischen Sicherheitskräfte 3000 Marineinfanteristen nach Kabul, um die US-Botschaft zu evakuieren. Die Vorhut traf am Freitag ein, der Rest soll am Sonntag folgen.

Die Taliban veröffentlichten unterdessen ein Video, in dem einer ihre Kämpfer die Übernahme des Radiosenders der südlichen Stadt Kandahar bekanntgibt. Der Mann, dessen Name nicht genannt wurde, erklärte, dass der Sender in „Stimme der Scharia“ umbenannt worden sei. Er werde nun Nachrichten, politische Analysen und Koran-Rezitationen senden. Anscheinend wird keine Musik mehr gespielt.

Zehntausende Zivilisten sind vor den Taliban geflohen. Die Taliban regierten von 1996 bis 2001 Afghanistan mit einer harschen Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. Frauen durften ihr Zuhause nur unter Auflagen verlassen, Musik war verboten.